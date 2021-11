Vaste opération anti-drogue à Anderlecht: le quartier Peterbos visé

L’opération a lieu depuis 5 heures du matin, annoncent nos confrères de La Capitale.

Nos confrères de la La Capitale annoncent une opération d’envergure contre le trafic de drogue, ce matin du côté du Peterbos, à Anderlecht. En collaboration, plusieurs zones de police bruxelloises mènent, dès 5 heures du matin, des dizaines de perquisitions, dont certaines ont nécessité l’appui d’Unités Spéciales. Ce sont les immeubles de la cité sociale du quartier ainsi que la place Alphonse Lemmens, qui sont principalement concernés.

"Je peux confirmer qu’on fait des perquisitions ce matin dans le cadre d’une opération judiciaire. Hors du dispositif judiciaire, on a mis en place un dispositif uniformisé pour éviter les troubles à l’ordre public et garantir la sécurité publique. Une dizaine de suspects ont déjà été interpellés. On a retrouvé ce qu’on pensait retrouver, mais on en est encore au stade de l’inventaire. Les résultats seront communiqués par le parquet de Bruxelles dans le courant de la journée", développe Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police Bruxelles Midi.