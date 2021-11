VIDÉO | City remonte le PSG 2-1

Les Citizens, sans Kevin De Bruyne, termineront premiers du groupe.

La lourde défaite du Club Bruges a fait les affaires des Mancuniens et Parisiens. Les deux adversaires validaient tous deux leur qualification, quel que soit leur résultat.

L’enjeu du choc s’est donc tourné vers la première place de ce groupe A, mais aussi (et peut-être même surtout) sur une volonté de revanche des Citizens par rapport au match aller à Paris (2-0).

Comme le 28 septembre dernier au Parc des Princes, les spectateurs ont eu droit à un nouveau duel de très haut vol. Plus particulièrement grâce aux Anglais. Même privés de Kevin De Bruyne, les hommes de Pep Guardiola ont fait énormément souffrir les visiteurs.

Une tête de Rodri (5e), une occasion de Mahrez (20e) et un poteau de Gündogan (33e) ont fait trembler les Parisiens en première période. Mais comme au match aller, c’est le PSG qui a ouvert le score, contre le cours du jeu.

On a pris les mêmes qu’il y a deux mois: Messi et Mbappé, mais en inversant les rôles. Un assist de l’Argentin, au bout d’un excellent travail dans l’axe, pour une finition parfaite du Français, décisif pour la cinquième fois en cinq matchs.

La grande différence avec la rencontre du Parc des Princes, c’est que Keylor Navas a ensuite craqué, contrairement à Gianluigi Donnarumma. Même s’il a sorti plusieurs ballons très chauds, comme son coéquipier à l’aller, le portier costaricien n’a rien pu faire face à la vitesse d’exécution anglaise.

Sur deux actions quasiment similaires (un centre vers un côté, une remise en un temps puis une reprise au petit rectangle), Manchester City a mis Paris au tapis. Via Sterling (63e), puis Gabriel Jesus (77e) alors que Neymar venait de manquer l’égalisation quelques instants plus tôt (74e).

Avec 12 points au compteur, les Citizens sont mathématiquement assurés de terminer à la première place du groupe et donc de profiter d’un tirage au sort favorable. Le PSG et City n’ont désormais plus qu’un seul rôle dans cette poule: jouer les arbitres entre Bruges (qui va à Paris) et Leipzig (qui reçoit City) le mardi 7 décembre.