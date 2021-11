Van Rossom: "Les qualifications représentent un gros défi"

Sam Van Rossom, qui effectue son retour avec les Belgian Lions après trois ans, fait le point sur l’équipe nationale au moment d’entamer les qualifications au Mondial 2023.

Il a beau être l’un des Belgian Lions les plus capés de l’histoire avec 111 sélections à son actif, la dernière apparition de Sam Van Rossom sous le maillot national remonte au 2 décembre 2018. Ce jour-là, la Belgique s’était imposée au Portugal en pré-qualification pour l’Euro 2021. Quasiment trois ans plus tard jour pour jour, le Gantois de 35 ans va à nouveau enfiler la tunique des Lions qui débutent leur campagne qualificative en vue du Mondial 2023 ce jeudi en Slovaquie.

"J’ai toujours apprécié jouer pour l’équipe nationale mais ces dernières années je n’ai pas pu en raison des matchs d’Euroligue avec mon club", a expliqué l’expérimenté meneur de Valence qui ne participe pas à la plus prestigieuse des compétitions européennes cette saison. "Depuis ma dernière sélection, l’équipe a évolué et les plus jeunes joueurs ont acquis de l’expérience mais ça ne change pas grand-chose pour moi car je connaissais déjà tout le monde."

Son retour sera un atout précieux pour l’équipe belge qui ne peut pas se louper face aux Slovaques si elle veut entretenir l’espoir d’une qualification pour la prochaine Coupe du monde. "La préparation a été courte. À l’entraînement tout s’est bien passé même si on n’a pas eu beaucoup de temps pour s’adapter. Sur papier, nous partons favoris face à la Slovaquie mais la vérité sera celle du terrain. Tous les matchs doivent être joués."

Après avoir participé à plusieurs Euros consécutifs, la perspective d’un Mondial est évidemment alléchante et ce sera là sa dernière opportunité pour y parvenir. "C’est une compétition que je n’ai jamais jouée dans ma carrière. Ce serait donc extraordinaire de pouvoir y prendre part avec la Belgique en 2023. C’est difficile d’estimer notre pourcentage de chances. Il s’agit d’un très gros défi pour la Belgique car nous sommes dans un groupe relevé et le parcours qualificatif est long. On fera évidemment de notre mieux pour saisir cette chance."

Et il faudra pour cela sortir quelques exploits face à de grandes nations. "Seuls douze pays européens seront qualifiés. La mission s’annonce très compliquée mais on veut y croire!"