Farid répond à votre question météo: "De la neige fondante mais pas de couche blanche en plaine ce week-end"

La question météo du jour est celle de Mathis, de Mons: "Salut Farid, tu penses qu’on a des chances de voir de la neige sur le Hainaut et Mons ce week-end? Merci d’avance pour tes précisions!". Farid répond et donne sa tendance.

Salut Mathis, c’est sûr que les choses vont bouger à partir de vendredi avec une belle coulée d’air polaire maritime. Très important, cet air froid passe par la mer, qui a tendance à le radoucir. Une première perturbation donnera de la pluie vendredi et de la neige au-dessus de 500 m avant qu’un régime d’averses ne prenne le relais le week-end. Cela risque d’être compliqué pour la plaine mais les giboulées pourront donner de la neige fondante et, pourquoi pas, une petite accumulation pas très durable si cela tombe fort.

Les chances seraient plus élevées samedi soir et dimanche matin quand le réchauffement diurne est moins important. Mais pas de couche blanche, qui ne concernera que les régions au-dessus de 500 m. Sous une grosse averse, le sol pourra néanmoins temporairement blanchir.

Et quelle météo ce jeudi?

Une première descente d’air polaire maritime touchera le pays avec quelques pluies sur les Flandres puis tôt le matin sur le Hainaut jusqu’à la capitale et le mercure repassera dans le positif. Sur les provinces du sud, encore un temps sec mais parfois des brouillards givrants en attendant ces quelques pluies qui arriveront fin de matinée. Un peu de neige en grains sera possible sur les sommets!

L’après-midi, cette zone de pluie arrivera donc sur l’Ardenne avec quelques gouttes et un redoux. Il pleuvra encore un peu sur le centre avant le retour de conditions plus sèches milieu d’après-midi alors que le soleil sortira à la mer. Des ondées seront possibles à l’arrière depuis le littoral dans l’air plus froid d’altitude. Les maxima seront de 3°C sur les sommets à 8°C en plaine, sous un vent d’ouest modéré et assez fort de nord-ouest à la mer. Le soir, encore quelques ondées sur l’ouest et le centre du pays.