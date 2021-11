Vormer sur le banc du Club Bruges pour le duel déterminant contre le RB Leipzig

Ruud Vormer débutera sur le banc la rencontre entre le Club de Bruges et le RB Leipzig, mercredi à 21h00 en Ligue des Champions.

Ce match est déterminant dans la lutte à la qualification au sein du groupe A. Le capitaine brugeois n’a débuté qu’un seul match dans cette campagne de Ligue des Champions, en déplacement à Manchester City.

Le Club entamera la rencontre avec sa ligne défensive habituelle. Simon Mignolet, dans les cages, sera protégé par une défense à trois composée de Clinton Mata, Jack Hendry et Stanley Nsoki. Philippe Clement a décidé de renforcer son entrejeu en faisant reculer Charles De Ketelaere et en réintégrant Ignace Van der Brempt, de retour après un test positif au Covid-19. Le reste du milieu de terrain sera composé d’Eder Balanta, Kamal Sowah et Hans Vanaken. En attaque, le duo néerlandais de Noa Lang et Bas Dost tentera de faire la différence.

Leipzig est lui décimé et doit composer lui avec une nouvelle défection de dernière minute, celle de Willi Orban. Le défenseur international hongrois est rentré en voiture vers l’Allemagne à quelques heures du coup d’envoi suite à des symptômes de rhume. Son test au coronavirus était négatif affirme le club de Bundesliga, mais personne n’a voulu prendre de risque.

Déjà que Leipzig a vu son entraîneur Jesse Marsch et son capitaine Peter Gulacsi testés positifs au covid-19. L’un des adjoints de Marsch, Achim Beierlorzer n’a dès lors que cinq joueurs de champ comme remplaçants. Mohamed Simakan, Dominik Szoboszlai, Amadou Haidara, Yussuf Poulsen, le gardien remplaçant Philipp Tschauner et Tyler Adams sont également absents. Brian Brobbey fait ainsi ses débuts dans le onze de base. La nouvelle recrue de l’Ajax Amsterdam n’a effectué que sept courtes apparitions jusqu’à présent.