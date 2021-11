EN DIRECT | Bruges 0 - 4 Leipzig : Forsberg corrige les Brugeois avant la mi-temps

Bruges reçoit Leipzig dans le cadre de la 5e journée de C1. Afin de garder un espoir d’une suite en Ligue des Champions, le Club Bruges se doit de rapporter un point minimum.

Philippe Clément, a surpris avec un onze titulaire à l’aspect offensif. Il avait annoncé la couleur en conférence de presse en disant : "La philosophie a toujours été identique. Quand on entame un match pour décrocher un match nul, on pense seulement à défendre. Sans l’intention de marquer des buts contre une équipe avec de telles qualités, il y a beaucoup de chance de perdre. Nous voulons gagner, tout en conservant une organisation".

Chez les Allemands, chez qui on retrouve plusieurs cas de Covid(8 joueurs et plusieurs dans le staff), la composition est aussi surprenante. Habitués à utiliser une défense à 3, Achim Beierlorzer a décidé de commencer à 4 derrière.

Une première mi-temps cauchemardesque

Leipzig démarrera la partie en jouant de manière offensive et en mettant beaucoup d’impact. Une perte de balle de Sowah permettra à Angelino de recevoir un bon centre et Moriba tentera sa chance en volée forçant Mignolet à effectuer son premier arrêt du match. C’est grâce à un enchaînement d’erreurs de la défense brugeoise que les Allemands seront récompensés. Une perte de balle de Sowah offre une offensive à Leipzig qui, profitant d’une mésentente de deux Brugeois, trouve Andre Silva seul dans le rectangle. Celui-ci tire sur Mignolet qui repousse sur Nkunku qui finit dans le but vide.

Ce n’est que 5 minutes plus tard que Sowah offrira le 2e goal du RBL. Après une nouvelle perte de balle, le défenseur ghanéen reprend de volée la jambe d’un joueur Allemand, l’arbitre désigne le point de pénalty, transformé par Forsberg.

Le 3e goal viendra de la tête d’Andre Silva à la 27e. Angelino centre facilement de la gauche et trouve le Portugais seul entre trois joueurs. La défense brugeoise, absente totalement du match, offre ce troisième goal à l’adversaire de bout en bout.

Juste avant le renvoi des joueurs au repos, Forsberg, pas du tout attaqué par la défense brugeoise définitivement apathique, prendra sa chance du dehors de la surface. Le ballon finira dans le coin gauche des filets de Mignolet.