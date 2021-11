Le Portugal veut accélérer sa campagne de rappel de vaccin anti-Covid

Le Portugal prévoit de vacciner un quart de sa population avec une dose de rappel de vaccin anti-Covid d’ici janvier pour faire face à la hausse des contaminations qui ont connu un nouveau pic mercredi, ont annoncé les autorités sanitaires.

Ce pays de 10 millions d’habitants va accélérer son plan de vaccination "afin d’atteindre les 2,5 millions de vaccinés en janvier avec la troisième dose", a indiqué Antonio Lacerda Sales, secrétaire d’Etat adjoint à la Santé, lors d’une conférence de presse.

Au cours des deux prochains mois, le pays ibérique souhaite vacciner les plus de 65 ans et ceux de plus de 50 ans ayant reçu le vaccin à dose unique Janssen. Quelque 800.000 personnes ont déjà été vaccinées avec une troisième dose.

Le Portugal, parmi les pays les plus vaccinés au monde, a enregistré un nouveau pic de 3.773 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis quatre mois, selon le dernier bilan des autorités sanitaires.

Le pays compte en outre 681 personnes hospitalisées, dont 105 en soins intensifs, des chiffres également en hausse.

"Nous avons une pandémie qui continue de croître… Nous aurons des défis à surmonter cet hiver", a rappelé Marta Temido, ministre de la Santé, lors d’une intervention au Parlement.

Face à cette cinquième vague de l’épidémie, le gouvernement envisage le retour de nouvelles restrictions qui seront annoncées jeudi à l’issue d’un conseil des ministres.

Après s’être réuni vendredi avec les experts scientifiques, le Premier ministre Antonio Costa a consulté les partis politiques pour essayer de trouver un consensus qui permette la mise en place de mesures jusqu’aux prochaines élections législatives anticipées, prévues le 30 janvier.