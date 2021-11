Enquête pour stupéfiants à Bruxelles: 27 interpellations mercredi lors de 23 perquisitions

Dans le cadre d’une enquête, menée depuis plusieurs mois par la police locale de Bruxelles-Midi, dans une affaire de vente de stupéfiants, 23 perquisitions ont été effectuées mercredi matin, a indiqué en fin de journée le parquet de Bruxelles.

Quinze perquisitions ont eu lieu à Anderlecht, six sur les territoires d’autres zones de police bruxelloises à Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles-Capitale et Woluwe-Saint-Lambert, et deux en dehors de la région de Bruxelles à Puurs-Sint-Amands et Asse.

Sur les 27 personnes privées de liberté, 4 ont déjà été inculpées du chef de vente de stupéfiants en association et ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.

Les auditions se poursuivent. Le juge d’instruction prendra position concernant les autres suspects endéans le délai de privation de liberté de 48 heures.

Les policiers ont saisi des armes lors des perquisitions, ainsi que 9,230 kilos de cannabis, 435 grammes de cocaïne et plus de 180.000 euros.

La présence d’armes étant suspectée, seize de ces perquisitions ont eu lieu avec l’assistance de services spécialisés de la police locale et des unités spéciales de la police fédérale.