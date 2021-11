Robert Kubica reste le pilote de réserve du Team Alfa Romeo de Formule 1 en 2022

Le Polonais Robert Kubica continuera d’être le pilote de réserve d’Alfa Romeo en Formule 1 la saison prochaine.

Le Team suisse a choisi comme titulaire en 2022 le Finlandais Valtteri Bottas, qui évolue cette saison chez Mercedes, et le débutant chinois Guanyu Zhou. Si l’un ou l’autre n’était pas en mesure de piloter, Kubica prendrait le relais.

Le pilote de 36 ans a participé à deux courses en Formule 1 cette saison. Tant aux Pays-Bas qu’en Italie, il a remplacé le vétéran finlandais Kimi Räikkönen, qui a été contraint de faire une pause en raison d’un test positif au Covid-19 en septembre.

Kubica a effectué son retour en Formule 1 avec Williams en 2019 après avoir subi un grave accident lors d’un rallye en 2011. La carrière de pilote du Polonais semblait terminée, mais il a réussi à revenir dans la catégorie reine du sport automobile après une longue rééducation et avec une limitation physique au bras droit et à la main droite. Kubica était toujours en queue de peloton avec sa Williams et son contrat n’a pas été renouvelé.

Grâce à un sponsor personnel, Kubica a pu rejoindre Alfa Romeo en tant que pilote de réserve en 2020. Il a participé à 99 Grands Prix au long de sa carrière et en a remporté un. Il s’est imposé au Canada en 2008 au volant d’une BMW Sauber.