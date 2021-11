Les bourgmestres de la province de Luxembourg plaident pour des mesures Covid renforcées

Les bourgmestres de la province de Luxembourg ont demandé au gouverneur de plaider pour des nouvelles mesures renforcées prises au niveau fédéral.

Olivier Schmitz, gouverneur de la province de Luxembourg, a réuni ce mercredi après-midi une cellule de sécurité provinciale avec l’ensemble des 44 bourgmestres de la province, au vu de la situation sanitaire devenue très préoccupante ces derniers jours.

Les instances de Vivalia ont notamment fait le point sur les difficultés rencontrées concernant leur capacité de prise en charge médicale des patients. La situation au sein des structures hospitalières est qualifiée de catastrophique.

À l’issue de cette réunion, le cabinet du gouverneur a adressé un communiqué à la presse.

Compte tenu de la phase fédérale actuellement en vigueur et de l’activation récente de la loi pandémie, les bourgmestres et les autorités policières continuent à mettre en œuvre les contrôles nécessaires au respect des règles édictées par le dernier Codeco, explique le cabinet du gouverneur dans un communiqué adressé à la presse.

Dans un souci de cohérence

Vu l’évolution de la situation épidémiologique de notre province et de son impact sur nos systèmes de soins de santé et nos maisons de repos, les bourgmestres ont demandé au gouverneur de plaider pour des nouvelles mesures renforcées prises au niveau fédéral dans un souci de maintenir la cohérence sur l’ensemble du territoire et d’éviter que des décisions non coordonnées entre provinces/communes soient moins bien acceptées et donc moins efficientes.

Lors d’une réunion avec le centre de crise fédéral, le gouverneur a fait rapport de la situation de notre province. Les dix gouverneurs ont demandé la tenue d’un Codeco dans les meilleurs délais et des mesures communes à l’échelle du pays.