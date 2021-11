Le débrief du jour: Accident mortel chez Lutosa | Les indicateurs Covid se dégradent | Benzema condamné

Nouvelles annulations en Belgique alors que le bilan Covid se dégrade, tragique accident à l’usine Lutosa, Karim Benzema condamné dans l’affaire de la sextape: voici, entre autres, ce qui a fait l’actualité ce mercredi 24 novembre 2021.

1. Covid: la situation se dégrade, de nouvelles annulations

Les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 se dégradent en Belgique. Contaminations, hospitalisations et décès poursuivent leur hausse. Suite à cette situation sanitaire compliquée, les annulations s’accumulent, à l’image des parades de Noël RTL, qui sont reportées pour l’année 2022.

2. Dramatique accident mortel au sein de l’usine Lutosa à Leuze

Un employé de l’entreprise Lutosa a perdu la vie mercredi matin. Les services de secours n’ont rien pu faire pour le sauver.

3. Manche: plus de 20 morts dans le naufrage d’un bateau de migrants

Au moins 20 migrants sont décédés mercredi dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche, au large de Calais en France, alors qu’ils tentaient de gagner la Grande-Bretagne, a appris l’AFP auprès du ministère français de l’Intérieur.

4. Accord entre direction et syndicats chez Mestdagh

La situation était agitée au sein des grandes surfaces depuis une semaine environ. Mais un accord a été trouvé dans la nuit de mardi à mercredi. Pour rappel, le personnel des magasins Carrefour Market – groupe Mestdagh dénonçait une surcharge de travail.

5. Chantage à la «sextape»: condamné, Benzema fait appel

Après plus de six ans, "l’affaire de la sextape" a enfin été jugée: Karim Benzema a été condamné mercredi à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende. Les conseils du joueur français ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel.

