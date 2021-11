Joséphine Baker, première femme noire au Panthéon: tout un symbole

Décédée en 1975, la mythique Joséphine Baker, danseuse et meneuse de revue durant les "années folles", fut aussi résistante et militante antiracisme. Elle sera la première artiste et aussi la première femme noire admise au Panthéon ce mardi 30 novembre.

Ce n’est pas une entrée au Panthéon banale que celle de Joséphine Baker. Elle est symbolique à divers points de vue: la personnalité de la danseuse, son incroyable parcours, de la pauvreté aux États-Unis à la gloire en France mais aussi ses combats contre le racisme et son impressionnante implication dans la Résistance durant la guerre.

Freda Joséphine McDonald, dite Joséphine Baker, naît le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri aux USA. Ses parents étaient chanteurs et danseurs mais son père ayant abandonné toute la famille, elle se retrouve dans la pauvreté, travaillant comme domestique très jeune. Elle se marie à 13 ans, mais continue de vivre avec son mari dans la maison familiale.

En France dès 1925, en tête d’affiche de la «Revue nègre»

À 20 ans, son premier mariage… terminé, elle intègre une troupe itinérante, les Dixie Steppers. Elle épouse durant une tournée Willie Baker, dont elle portera le nom. Elle quitte ce second mari pour aller tenter sa chance à Broadway. Sans grand succès jusqu’à ce qu’elle rencontre une mondaine, Caroline Dudley Reagan, qui croit en elle et lui propose de la suivre en France pour monter un spectacle dont elle sera la vedette: la Revue nègre.

Sa mythique jupe de bananes. Mais on admire aussi le graphisme élégant que son personnage a pu inspirer. - Et au Théâtre des Champs-Élysées de Paris, dès 1925, elle fait salle comble, quasiment nue, vêtue d’un pagne, dansant dans un décor de savane et sur des rythmes de tambours. Elle voit ce spectacle non comme une humiliation voyeuriste mais une façon de se moquer des blancs et de leur façon de gérer les colonies.

En 1927, elle passe aux Folies Bergères, avec plumes roses et ceinture de bananes. Elle est accompagnée d’un (vrai) jaguar qui fait frémir le public. Elle a un nouveau compagnon Giuseppe Abattino (dit "Pépito") qui est aussi son imprésario et crée un club "Chez Joséphine", puis organise une tournée mondiale de la chanteuse dès 1928.

À l’époque, elle inspire les peintres cubistes et fauvistes, suscite l’enthousiasme des jazzmen et un engouement t pour les musiques noires.

Maîtresse deux ans de Georges Simenon

Un soir, l’écrivain liégeois Georges Simenon vient la voir à Paris, et c’est le coup de foudre. ll sera son amant et son secrétaire deux ans et créera même un magazine qui lui est dédié dont ne paraîtra… qu’un seul exemplaire, devenu collector.

En 1930, elle est la star du Casino de Paris, avec un guépard cette fois. L’année suivante, elle commet un tube avec la chanson restée classique "J’ai deux amours", composée par Vincent Scotto.

Après une tournée mitigée aux États-Unis, elle revient en France et acquiert la nationalité française en épousant en 1937 Jean Lion, courtier en sucre qui aura à souffrir des persécutions antisémites. Ils habitent alors au Château des Milandes en Dordone, et elle participe aux tournées organisées par le tandem Audiffred & Marouani.

Médaillée de la Résistance, elle adopte 12 enfants de toutes origines

Arrive la guerre, elle chante pour les soldats au front, devient agent du contre-espionnage français puis entre dans les services secrets de la France libre. Elle s’acquitte de missions importantes et utilise ses partitions musicales pour dissimuler des messages. Ses activités lui vaudront la médaille de la Résistance française et la Légion d’honneur.

Elle devient ensuite ambassadrice de la haute couture française et épouse le compositeur et chef d’orchestre Jo Bouillon en 1947. Elle adopte 12 enfants de toutes origines qui vivent avec elle dans son château des Milandes, où elle engloutit toute sa fortune.

Elle inspira de nombreux peintres avant-gardistes dont les cubistes. - La suite est plus politique. En 1964, elle retourne aux États-Unis pour soutenir le mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Elle s’engage dans la Ligue internationale contre le racisme. Dans les années 60, elle est invitée à Cuba par Fidel Castro et soutient une conférence des pays du Tiers-Monde tentant d’échapper aux sphères d’influences soviétiques et chinoises.

Ses bonnes relations avec le dictateur cubain lui valent un "brevet de lieutenant des forcées armées révolutionnaires cubaines".

En France, elle est criblée de dettes et harcelée par le fisc, veut sauver son château de Dordogne qui est pourtant vendu au rabais. Elle est aidée par Jean-Claude Brialy qui l’accueille dans son cabaret la Goulue, puis par la princesse Grace de Monaco qui lui offre un logement à Roquebrune.

Elle refait des galas dans des salles prestigieuses, soutient De Gaulle en mai 68.

Pour ses 50 ans de carrière, elle inaugure la rétrospective Joséphine à Bobino entourée du gratin monégasque et parisien. Elle joue 14 fois un spectacle qui fait salle comble mais décède inopinément, le 12 avril 1975, victime d’une attaque cérébrale, à l’âge de 68 ans.

Passée du statut d’attraction exotique à artiste complète de music-hall, héroïne de la Résistance et militante en faveur des droits civiques des Afro-Américains, cette femme extraordinaire fut au total mariée cinq fois. Mais elle eut de nombreux amants célèbres, dont l’architecte Le Corbusier ainsi que des liaisons avec des femmes dont l’écrivaine Colette.

Elle sera ce 30 novembre la première femme noire à entrer au Panthéon. Son corps toutefois restera au cimetière de Monaco. Elle sera aussi et seulement la sixième femme à y prendre place, après Simone Veil qui y fit son entrée en 2018.

Elle sera aussi la première artiste à trouver une place parmi les "grands hommes" de l’histoire de France.

