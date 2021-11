Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Ce qu’il faut attendre de la dose de rappel, 2021 éclairs au chocolat pour lutter contre le cancer ou encore la bonne alternative du chauffage au bois: voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 24 novembre.

1. Que faut-il attendre de la dose de rappel?

Quelle est l’efficacité de la troisième dose du vaccin contre le Covid-19? Quand et à qui l’administrer? On fait le point avec Michel Goldman, professeur d’immunologie à l’ULB.

2. 2021 éclairs artisanaux pour lutter contre le cancer

Pour vendre 2021 éclairs, c’est une folle semaine que viennent de connaître Chantal Rongvaux au CPAS et Manu Migeaux des "Petits gourmands".

3. Le chauffage au bois, une bonne alternative

Le bois n’est neutre ni pour le climat, ni pour l’environnement. Mais c’est une alternative positive si on respecte certaines conditions. La campagne wallonne "La maîtrise du feu" est là pour le rappeler et donner des conseils sur les bons gestes à adopter.

4. Peut-on encore apprendre une langue étrangère quand on est senior?

Espagnol, italien, anglais, allemand, chinois, arabe… Vous avez envie d’apprendre une langue étrangère mais vous avez l’impression que ce serait une perte de temps à votre âge? Que du contraire!

5. Le trésor de l’oppidum de Thuin contient un lingot et des pièces d’or

Le site archéologique du Bois Grand Bondieu a livré de nouveaux secrets grâce aux fouilles des archéologues de l’ULB.

6. Apprendre à nager: la bouée du privé

Un groupe sportif privé vient d’inaugurer sa dixième piscine, à Waret. Apprentissage de la nage, aquagym… Le modèle séduit. Et pallie les manques du secteur public.

7. Un agriculteur gaumais veut sauver la planète

Ce 28 novembre, une balade de trois heures et de 4 km permettra de découvrir, haies, vergers et utilisation de résidus.

8. Dinant: une nouvelle majorité s’apprête à sortir du bois

Ce sont plus que des bruits de couloir et "ça peut aller vite". Une nouvelle majorité composée du groupe LDB (MR), des deux élus PS, d’une partie de la liste Dinant (et des élus cdH du groupe ID?) se dessine.

9. Une bière triple pour satisfaire ceux qui préfèrent les blondes

Depuis un an, l’abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy à Rochefort commercialise la Rochefort triple extra. Une première blonde qui a rapidement trouvé son public, 65 ans après la Rochefort 8.

10. Olivier Meessen, l’ingénieur industriel devenu le meunier de Lafosse

Le moulin de Lafosse produit huiles, farines et électricité. Après 50 ans d’inactivité, il revit grâce à Olivier Meessen et à l’ASBL Aisnagué. L’ingénieur y a trouvé sens et épanouissement.

