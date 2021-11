La future place Saint-Denis reçoit 4 millions d’euros du Gouvernement bruxellois

La refonte de la place Saint-Denis, à Forest, va pouvoir compter sur un nouveau soutien régional de 4 millions d’euros, dans le cadre du plan Good Move.

La Commune de Forest va "revitaliser" la place Saint-Denis. Les autorités forestoises annoncent ce 24 novembre que 4 millions d’euros ont été alloués au projet par le Gouvernement bruxellois. Il s’agit d’une possibilité offerte par le plan Good Move "pour réaliser des quartiers apaisés via de nouveaux plans de circulation", plaide la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen)

Un permis est en cours d’instruction. L’objectif du projet est de rendre "une unité aux espaces publics du cœur de la commune, en y redynamisant la vie collective et commerciale et révisant le plan de circulation afin de rendre le quartier plus apaisé, plus agréable aux piétons et plus sûr pour les usagers de la mobilité active". De plus, l’offre de stationnement va sensiblement diminuer, afin de libérer 2.500 m2 dans le "cœur" de Forest.

"Notre volonté est de transformer le cœur de Forest en un agréable espace de rencontres, de découvertes culturelles, de jeux, de balades, de pause autour d’un verre en terrasse", explique Esmeralda Van den Bosch, échevine de la mobilité (Groen).

"La rénovation de la place Saint Denis viendra, avec la maison communale rénovée et la création du Pôle culturel ABY, donner un nouveau souffle au quartier", ajoute Charles Spapens, échevin des commerces et de la revitalisation urbaine (PS), qui se réjouit de ce nouveau soutien financier.

La fin des travaux est espérée pour 2024.