Le commissaire Olivier Slosse futur chef de corps de la zone de police de Bruxelles Nord

Slosse: "convaincu de la plus-value du modèle décentralisé"

Psychologue de formation, le Commissaire Divisionnaire Olivier Slosse est entré à la Police de Bruxelles en 1995 en tant qu’inspecteur. Au cours de ses 26 années au sein du Corps de Police, le CDP Slosse a gravi les échelons jusqu’au cadre officier au sein de la Zone de Police Bruxelles Capitale Ixelles. Sa carrière d’officier l’a mené d’abord à la fonction d’Officier Proximité et d’Officier Lois Spéciales. Il fut ensuite responsable du service documentation et formation de Polbru. Depuis 2017, Olivier Slosse exerçait la fonction de Directeur Gestion et membre de l’équipe de direction de la plus grande Zone du Pays.

"Je suis fermement convaincu de la plus-value du modèle décentralisé et déconcentré de PolBruNo: plus vous placez des ressources au niveau de la première ligne, plus grand sera l’éventail de situations auxquelles une réponse adéquate et autonome pourra être apportée dans un premier contact avec le citoyen" indique l’intéressé dans le communiqué de sa future zone. "La curiosité et la soif d’apprendre constituent deux moteurs importants. J’ai donc hâte de réfléchir à et d’apprendre, avec les collègues de PolBruNo, quels que soient leur fonction et leur grade, comment relever les défis existants et futurs. Comment nous mènerons à bien les missions jour après jour pour que nous puissions rentrer chez nous à la fin de la journée de travail en bonne santé physique et mentale, satisfaits et rassurés, sachant que nous avons agi correctement sur le plan juridique."

Olivier Slosse poursuit: "Donner une voix à ceux qui n’ont pas encore été écoutés m’a toujours motivé: délits de haine, délits sexuels, violences liées au genre." Avant de conclure: "élucider le chiffre noir constitue ma motivation personnelle. C’est la seule manière d’être légitime en tant que Police Locale: quand nous sommes au service des personnes qui ont besoin de sécurité, qui veulent être reconnues comme victimes, qui souhaitent avoir accès à une réhabilitation par la voie de la justice, et que nous pouvons orienter pour qu’elles puissent passer de victimes à survivantes et survivants."