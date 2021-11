Mondiaux de tennis de table: Performance de Nuytinck, Allegro au 2e tour, Devos, Lambiet, Marchetti et Degraef éliminés

Les six pongistes belges sélectionnés entraient en lice dès la première journée des Championnats du monde de tennis de table, mardi à Houston, aux États-Unis.

Le N.1 masculin Cedric Nuytinck (ITTF 75) a ouvert le bal de bien belle manière en éliminant au premier tour du simple l’Indien Sharath Kamal Achanta, 30e mondial. Le gaucher flandrien de 28 ans s’est imposé 4 sets à 1 (11-13, 11-5, 11-6, 11-7, 11-9). Il sera opposé à l’Iranien Noshad Alamiyan (ITTF 69) au deuxième tour (32e de finale).

Plus tard dans la journée dans le George R. Brown Convention Center de la ville texane, Florent Lambiet (ITTF 105) n’a pas pu imiter son chef de file, Tombé contre le Chinois Chuqin Wang (ITTF 16), un cador mondial, il s’est incliné 4-0 (11-8, 11-7, 12-10, 11-9).

Robin Devos (ITTF 120) a aussi été battu d’entrée, s’inclinant au bout du suspense devant le Finlandais Benedek Olah (ITTF 79) sur le score de 4-3 (11-7, 4-11, 11-13, 11-9, 11-9, 11-9, 9-11, 11-7).

Bénéficiant d’un tirage plus clément, Martin Allegro (ITTF 122) a facilement pris la mesure du Roumain Rares Sipos (ITTF 153) en 4 petits sets (11-5, 11-4, 11-9, 11-9).

Chez les dames, les deux Belges ne sont pas parvenues à passer le cap du premier tour. L’Hennuyère de 25 ans Nathalie Marchetti, 143e dans la hiérarchie mondiale, s’est inclinée 4 sets à 2 au premier tour du simple dames (64e de finale) face à la Polonaise Natalia Bajor (ITTF 94). Le score des sets a été le suivant: 11-5, 7-11, 11-7, 11-8, 9-11, 11-8.

Dans la foulée, Margo Degraef (ITTF 155) a subi le même sort contre une adversaire moins bien classée qu’elle. L’Anversoise de 23 ans a été battue 4 sets à 0 (12-10, 11-5, 11-2, 11-8) par la Française Pauline Chasselin (ITTF 159).

Florient Lambiet et Nathalie Marchetti ont toutefois continué leur route en double mixte grâce à une victoire 3-0 (11-4, 11-8, 14-12) au premier tour (32e de finale) contre les Argentins Gaston Alto et Ana Codina. Ils défieront les Espagnols Maria Xiao et Alvaro Robles pour une place en huitièmes de finale.

Florent Lambiet et Martin Allegro feront équipe en double messieurs. Exemptée de 1er tour, la paire belge entrera en lice au 2e tour face aux vainqueurs du duel entre les Slovènes Deni Kozul/Darko Jorgic et les Ivoiriens Oba Kizito Oba/Kanate Ali. Associé au Polonais Jakub Dyjas, Cédric Nuytinck est lui aussi dispensé de 1er tour en double. Le duo débutera soit face aux Autrichiens Daniel Habesoh/Robert Gardos soit face au Sénégalais Ibrahima Diaw et au Thaïlandais Padasak Tanviriyavechakul. Robin Devos et Benedek Olah seront opposés au 1er tour aux Omanais Muhannad Al Balushi et Asad Alraisi.

En double dames, Nathalie Marchetti et Margo Degraef, associées, rencontreront au 1er tour les Américaines Yue Wu et Lily Zhang.