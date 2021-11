Nouvelle accusation dans l’affaire du "bébé Nervemind"

Spencer Elden a revu sa plainte concernant l’album Nevermind de Nirvana. Il accuse cette fois le photographe d’avoir volontairement sexualisé la photo dans le style Playboy

Fin août, Spencer Elden, le bébé le plus connu de la scène musical (aujourd’hui âgé de 30 ans) déposait plainte pour pédopornographie contre le groupe Nirvanaet les personnes gérant l’héritage du chanteur Kurt Cobain. Il réclamme 150 000 dollars de dommages et intérêts aux 17 accusés

Quelques mois plus tard, Spencer Elden vient de modifier sa plainte. Si l’ancien batteur de Nirvana, Chad Channing, n’est dorénavant plus concerné par cette plainte (il avait été remplacé par Dave Grohl), c’est surtout la suite de la plainte qui marque les esprits.

Il s’appuie sur des extraits du journal intime de Kurt Cobain pour prouver qu’il y avait une volonté de sexualiser la photo du nouveau-né. Selon le magazine Rolling Stone, le photographe Weddle " a tenté d’ajouter une dimension sexuelle en stimulant le bébé avec un réflexe pharyngé avant de le jeter dans l’eau et de lui faire prendre des poses soulignant et mettant en exergue ses parties génitales."

Spener Elden qui attaque le groupe à l’occasion du 30e anniversaire de la sortie de l’album Nevermind a toutefois déjà pu jouer sur la notoriété de cette couverture précédemment. Il a notamment récréé la pochette, comme le montre la photo ci-dessus et s’est fait tatouer Nervermind.