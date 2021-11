Prix du gasoil, chambre d’ados et pénurie de jouets: dix articles pour les familles

Quand remplir sa cuve à mazout, comment passer d’une chambre d’enfant à une chambre d’ado, faut il craindre une pénurie de jouets… Chaque semaine, la rédaction vous propose "Ma famille, mes actus", une sélection d’articles pour les familles.

BILLET

Le grand saint dont on ne doit pas prononcer le nom

Les rayons des magasins, les bourses et les applications de vente de seconde main débordent de cadeaux, les catalogues sont remplis de traces de marqueurs et de trous faits aux ciseaux, les listes ont été soigneusement (ou pas) confectionnées, les petits souliers sont impatients de prendre leur place chaque soir devant la cheminée…

Mais dans ma tête, c’est non! Il est trop tôt, je ne suis pas prête! Alors, je fais la sourde oreille. Dès que quelqu’un prononce le nom d‘un certain saint à la barbe blanche et habillé de rouge, je fais mine que je n’ai rien entendu.

Le temps passe trop vite. Hier, c’était la rentrée. S’il vous plaît, on ne peut pas reporter la fête des enfants sages? Juste d’une semaine ou deux… Et tant qu’on y est, reporter Noël, le Nouvel an et tout ce qui suit? Juste pour prendre le temps de sortir la tête de l’eau? Comment font-ils, les parents organisés?

Adeline Nonet

DANS L’ACTU

ENSEIGNEMENT Deux heures pour les cours de citoyenneté

Six députés de la majorité francophone (PS, MR, Ecolo) ont déposé une proposition de résolution visant à l’extension à deux heures de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans l’enseignement officiel. Le texte provoque des sentiments contrastés: satisfaction pour les organisations laïques, goût de trop peu pour l’opposition et crainte pour l’Église catholique.

FÊTES Faut-il craindre une pénurie de jouets?

Les difficultés d’approvisionnement depuis la Chine impactent le secteur du jouet. De là à craindre une pénurie en Europe?

ÉNERGIE Quand remplir sa cuve à mazout?

Bonne nouvelle pour les ménages: le prix du gasoil de chauffage devrait continuer à baisser ces prochaines semaines. Une diminution lente mais sûre. Mais faut-il pour autant se ruer chez les fournisseurs de mazout? On fait le point.

SANTÉ| Devoir reporter une prestation médicale

Selon la dernière enquête de l’Institut Solidaris, près d’un Wallon ou Bruxellois sur deux a dû renoncer à au moins un soin de santé pour raisons financières en 2021. Les soins dentaires, les visites chez le spécialiste ou le psychologue sont les prestations médicales qui ont été le plus souvent reportées.

EN PRATIQUE

MAISON Une chambre d’enfant en évolution

Dans une chambre d’enfant, ce sont les parents qui ont choisi la décoration et l’ameublement. Lors du passage de l’enfance à l’adolescence, les goûts évoluent. L’enfant s’affirme, change et d’autres besoins se font jour.

AMOUR En couple… mais chacun chez soi!

Faut-il nécessairement vivre sous le même toit lorsqu’on est en couple? Ce mode de vie ne pourrait-il pas être un remède à la routine? Tentative de réponse avec une psychologue et psychothérapeute.

JEUX Envie d’un nouveau jeu de société?

Dans notre ludothèque, retrouvez tous ces jeux qu’on a aimés, pour tous les âges, tous les budgets, à jouer à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis.

COUPS DE CŒUR

ENFANTS Une info expliquée aux enfants en vidéo

" Pourquoi ne voyons-nous pas dans le noir ? ", c’est la question de Gabriel, 9 ans. Avec ses marqueurs, le JDE lui a répondu. Deux fois par mois, le JDE répond à des questions d’enfants dans une vidéo faite de dessins.

ANNIVERSAIRE Harry Potter fête ses 20 ans au cinéma

" Harry Potter à l’école des sorciers ", adapté du premier roman de J.K. Rowling, sortait il y a tout juste 20 ans au cinéma, avec un énorme succès. Et nous vous mettons au défi. Serez-vous le plus grand sorcier de notre jeu? Jouez avec nous pour le savoir.

LITTÉRATURE Observer les ados grandir en banlieue

Le prix Vendredi, décerné par des professionnels à un roman francophone pour les plus de 13 ans, a récompensé Amour Chrome de Sylvain Pattieu. Il y parle de jeunesse et de graffiti et recouvre les représentations tronquées de la banlieue.