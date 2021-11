Biden invite quelque 110 pays, dont la Belgique, à son sommet virtuel pour la démocratie

Joe Biden espère un deuxième sommet, non virtuel cette fois-ci, dans un an. Photo News

Le sommet, prévu les 9 et 10 décembre prochains, se concentrera sur trois grandes thématiques, à savoir se défendre contre l’autoritarisme, s’attaquer à la corruption et la combattre et promouvoir le respect des droits de l’homme.

Joe Biden a invité quelque 110 pays, dont la Belgique, qui participeront à son sommet virtuel pour la démocratie en décembre, dont les principaux alliés occidentaux des États-Unis, mais aussi l’Irak, l’Inde ou le Pakistan, selon la liste mise en ligne mardi sur le site du département d’État américain.

Le département d’État américain indique que les dirigeants participants "seront encouragés à annoncer des actions et des engagements spécifiques" pour faire progresser les objectifs du sommet.

Un second sommet, que le gouvernement américain espère organiser en personne, est prévu un an plus tard.

La Chine, principal rival des États-Unis, n’est pas invitée, à la différence de Taïwan, ce qui risque de susciter la colère de Pékin. La Turquie, alliée de Washington au sein de l’OTAN, ne figure pas non plus parmi les pays participants.

Au Moyen-Orient, seuls Israël et l’Irak ont été conviés à cette réunion en ligne organisée par le président américain les 9 et 10 décembre. Les alliés arabes traditionnels des Américains que sont l’Égypte, l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar ou les Emirats arabes unis sont absents.

Joe Biden a aussi invité le Brésil, pourtant dirigé par le président d’extrême droite très controversé Jair Bolsonaro.

En Europe, la Pologne est représentée, malgré les tensions récurrentes avec Bruxelles au sujet du respect de l’État de droit, mais la Hongrie du très controversé Premier ministre Viktor Orban ne l’est pas.

Côté africain, la République démocratique du Congo, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Niger font partie des pays invités.