Un cabaret d’hiver pour réchauffer la salle de la Fenêtre, à Tournai

Parmi les artistes invités à ce cabaret: la Cie Circo a la maleta avec Laureline, une ancienne élève de Mômes Circus, graduée de l’École Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) de Bruxelles et Angelo Burgos, diplômé du «Circo del Mundo» de Santiago du Chili Com.

Le Festival de magie de Tournai étant reporté (à l’année prochaine?), Truc&Cie et Mômes circus invitent leurs amis circassiens à se produire sur la piste de la Fenêtre, le week-end des 11 et 12 décembre.

Prévu en principe pour la mi-décembre, le premier grand Festival de magie de Tournai a été reporté d’une année. Dans le contexte (sanitaire) actuel, il est en effet difficile de mettre sur pied un tel événement qui implique notamment de faire venir certains artistes de l’étranger…

Xavier Sourdeau (Truc&Cie), cheville ouvrière de cette manifestation, a toutefois décidé de maintenir un événement à la mi-décembre, avec la complicité de Mômes Circus et d’amis circassiens.

Celui-ci se présente sous la forme d’un cabaret d’hiver qui se tiendra en la salle la Fenêtre, les samedi 11, à partir de 20 h, et dimanche 12, dès 15 h.

Outre les présentations des élèves des ateliers de trapèze et de production de Mômes Circus, la programmation de ce cabaret familial fera la part belle aux artistes de la région.

Au côté de Boris, le samedi, vous retrouverez une ancienne élève de l’école de cirque tournaisienne, la jongleuse Laureline Dubois. Elle se produira avec son partenaire, Angelo Burgos, sous le label de la compagnie belgo-chilienne "Circo a la maleta". Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du spectacle de rue, Circo a la Maleta est né d’une rencontre entre ces deux artistes venant de lieux opposés sur le planisphère: Laureline, de Belgique, et Angelo, du Chili; leur culture si différente est un atout pour créer un duo de choc. Graduée de l’École Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) de Bruxelles en 2016, Laureline a découvert le cirque, enfant, à Mômes circus. Angelo est diplômé du "Circo del Mundo" de Santiago du Chili, depuis 2003.

Seront aussi en piste, les clowns tournaisiens de la compagnie Odile Pinson, alors que Chloé Van Coppernolle proposera un numéro de trapèze. La Cie Odile Pinson sera aussi de la partie pour ce cabaret. On la retrouvera également pour le spectacle de Noël «Y’a plus de surprise», évoqué un peu plus loin dans cet article. EdA

Le dimanche, le public aura également l’occasion de découvrir le travail poétique de Mime Hic, un jeune artiste brabançon qui traduit en gestes les notes de célèbres (et moins célèbres) mélodies classiques. Parmi les artistes qui seront sur scène pour cette première: Mime Hic Ger Spendel Photography pour scenedevillages.be

D’autres surprises sont également en cours de préparation mais, comme il s’agit de… surprises, nous n’en dirons pas plus à ce sujet pour l’instant…

Malgré le Covid, spectacle must go on...

Même si, comme beaucoup d’artistes, Xavier Sourdeau doit faire face à de nombreuses annulations, reports de date ou remaniements des programmes en raison de la crise sanitaire, il a le bonheur de rester en piste, malgré tout. Après plusieurs jours passés en résidence d’artistes à Flobecq, lui et sa partenaire Zoé Poliart présenteront leur duo "Rudy & Adrienne" ce samedi soir dans la salle Ronny Coutteure, à Fretin (F). L’après-midi ainsi que le dimanche, ils seront présents au salon Tournai-Toys, à Don Bosco, à Tournai. Rudy&Adrienne, alias Zoé Poliart et Xavier Sourdeau, reviennent avec un spectacle boosté par les idées d’un ancien de Mômes Circus, également: Benoit Devos de la Cie des Okidok. Trruc&Cie

Le mois de décembre signera aussi le retour du spectacle "Y’a plus de surprise!". Après son succès dans les écoles de Tournai et ses environs en 2020, ce spectacle de Noël destiné aux enfants de 3 à 10 ans sera à nouveau accessible aux établissements de la région. Les bénéfices seront versés à l’opération Viva For Life.

En solo, on retrouvera également Xavier aux Bastions début décembre et au marché de Noël de l’école St Joseph de Vezon le vendredi 17 décembre.

Infos et réservations Cabaret d’hiver de Mômes Circus: https ://momescircus.be/