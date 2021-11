Incendie maîtrisé dans la conciergerie d’un bloc d’appartements à Ganshoren

Un incendie s’est déclaré mardi à 14h30 dans la conciergerie d’un bloc d’appartements de cinq étages, situé avenue Marie de Hongrie à Ganshoren, a indiqué en soirée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw.

L’intervention a duré environ deux heures. Il n’y a pas eu de blessé.

L’incendie était pleinement développé dans la conciergerie et ses occupants avaient évacué les lieux à l’arrivée des secours. Les pompiers ont secouru un chien et un chat présents dans le logement.

La conciergerie est complètement inhabitable. Ses compteurs de gaz et d’électricité ont été fermés.

La conciergerie constituait une sorte d’annexe accolée au bâtiment. La fumée et la chaleur s’évacuaient vers l’extérieur, dans la cour, et non par l’intérieur. En conséquence, les pompiers n’ont pas procédé à l’évacuation du bloc d’appartements. Cependant, certains occupants avaient pris l’initiative de quitter leur logement.

L’origine de l’incendie reste à déterminer.