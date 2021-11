Mauricio Pochettino, "heureux" au PSG, dément les rumeurs l’envoyant à Manchester United

L’entraîneur du Paris SG Mauricio Pochettino a démenti mardi les rumeurs l’envoyant sur le banc de Manchester United, en rappelant qu’il était "heureux" avec le club français où il est sous contrat jusqu’en 2023.

"Je vous le dis à tous. Mon contrat court jusqu’en 2023. Je suis très heureux au Paris Saint-Germain, c’est un fait", a déclaré aux journalistes le technicien argentin.

À la veille du choc du groupe A de Ligue des Champions sur le terrain de Manchester City, c’est l’autre équipe dans la ville anglaise qui a occupé une bonne partie de sa conférence de presse. La presse française et britannique a fait état ces derniers jours de l’intérêt pour "Poche" de Manchester United, en quête d’un manager après le licenciement, dimanche, d’Ole Gunnar Solskjaer.

Pochettino, qui connaît bien la Premier League pour avoir entraîné à Southampton et Tottenham, collerait au profil recherché par les dirigeants mancuniens.

"Je ne suis pas un enfant. J’ai passé toute ma vie à jouer au football. Cela fait plus de douze ans que j’entraîne. Il y a des rumeurs dans notre milieu. Je comprends très bien ce qu’il se passe, parfois d’une manière positive, parfois négative. Je ne me laisse pas distraire. Les rumeurs sont là, il faut vivre avec", a insisté l’actuel technicien parisien. "Je ne peux pas en parler (des rumeurs, NDLR), par respect pour mon club et un autre club. Ce n’est pas mon problème ce qu’il se passe dans ce club-là. Je dois rester concentré sur le PSG", a-t-il encore dit.

Pochettino a aussi été relancé sur des déclarations qu’il a tenues au sujet de Sir Alex Ferguson, le manager historique de Manchester United entre 1986 et 2013. "Je ne vais pas commettre d’erreur. Ce que j’ai pu dire dans le passé, quand j’étais à l’Espanyol Barcelone, que mon rêve était de rencontrer Ferguson, si je le dis maintenant, cela peut être mal compris et mis hors de contexte. Je suis très heureux au PSG. J’ai été joueur ici, j’aime le club, ses fans. C’est un moment fantastique d’être ici", a répondu l’Argentin.