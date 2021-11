Une femme sous les coups

C’est le combat d’une femme battue pour faire reconnaître la violence subie. Un combat mené au nom de toutes les autres.

C’est une histoire malheureusement bien trop banale. Celle de Laura, une jeune femme amoureuse du mauvais homme. Un homme bien sous tous rapports: charmant, attentionné, passionné… Mais un homme qui boit et qui la roue de coups. Un homme interprété par Clément Maniel qui voit ce rôle comme une nécessité. "Interpréter un rôle comme celui-là, c’était avant tout indispensable, surtout aujourd’hui, alors que la parole se libère, explique-t-il. Mais ce qui m’a surtout plu c’est qu’Éric est un mec ordinaire, un pauvre type. Ça pourrait être n’importe qui et ça peut arriver à n’importe qui et peu importent les raisons qui mènent à ce grave dérapage."

Des femmes qu’on n’écoute pas

Pas simple d’incarner le sale type mais les personnages centraux d’Au nom de toutes les autres, ce sont les femmes. Celles qui prennent les coups, se relèvent, portent plainte, affrontent les regards désolés mais ne trouvent aucune aide. Des femmes qui ont peur pour elles mais aussi pour leurs enfants et qui pourtant se battent. Dans la première partie de cette fiction (les deux parties sont diffusées ce soir), on esquisse quelques explications au comportement d’Éric, sans pour autant excuser.

"C’est aussi un film qui évoque la Justice, ses limites et les limites de ceux qui doivent l’appliquer en mettant leurs émotions de côté", poursuit Clément Maniel.

Un film dur comme les coups

Le combat de Laura, c’est celui de beaucoup d’autres femmes et avec Au nom de toutes les autres, le réalisateur Ionut Teianu n’y va pas par quatre chemins. Il montre les situations qui se dégradent, filme les petits moments anodins qui font basculer les situations, laisse les marques sur les corps. Sans complaisance. "Sur le plateau, l’ambiance était plutôt détendue, se souvient Clément Maniel. On riait beaucoup avec Juliette Roudet qui incarne Laura. Puis, lorsque j’ai découvert le film, ça a été très dur à regarder. J’avais peur de me voir à l’écran aussi dur, aussi pervers, aussi dégueulasse. Mais des films comme celui-ci sont nécessaires. Comme Mon Roi ou Jusqu’à la garde. Même si, à chaque fois, tout n’est pas tout blanc ou tout noir, il faut pouvoir faire face à ces situations, admettre qu’elles existent pour que cela cesse."

