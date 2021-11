Farid répond à votre question météo: pourquoi un ciel rose?

La question du jour est celle de Michèle, de Dour (Hainaut): "Salut Farid, le ciel avait des couleurs magnifiques dans les tons rouges et roses ce matin. Ceci est-il dû à un phénomène particulier? Merci d’avance". Farid répond et donne son bulletin journalier.

Salut Michèle, j’espère que tu vas bien! Alors pour ne pas faire trop compliqué, les rayons du soleil doivent parcourir une plus longue distance le matin et le soir qu’à midi pour atteindre la terre.

Ils doivent donc traverser une plus grande couche d’atmosphère et toutes les couleurs à faible longueur d’onde disparaissent. Il ne reste donc que les couleurs rouges, rose et orangées d’où ce beau spectacle ce début de journée.

De plus, les quelques nuages de moyenne altitude chargés de gouttes d’eau ont amplifié ce phénomène. La légende dit que quand le ciel est rouge fin novembre, c’est que Saint-Nicolas prépare ses biscuits.

Et quelle météo ce mercredi?

Nous serons ce mercredi dans une journée de transition sans réelle influence. Peu de vent, peu de flux et donc un ciel gris souris dès le matin sauf encore une fois sur le sud de l’Ardenne et les crêtes qui verront les éclaircies rapidement prendre le relais si déjà pas présentes.

Au fil de la matinée, le soleil va peu à peu grignoter du terrain sur le sud du pays libérant probablement le sud Namur, la province de Luxembourg voire la botte du Hainaut vers mi-journée.

En cours d’après-midi, toujours un temps bien gris sur les Flandres, le nord et l’ouest de Bruxelles et même une goutte de bruine. Beaucoup de soleil sur le sud du sillon Sambre et Meuse et entre les deux, des éclaircies possibles sur le Hainaut mais bien timides. Les maximas seront assez homogènes avec 3 à 6°C sous un vent faible de secteur est dans l’intérieur et de sud à la mer. En soirée, toujours des nuages bas mais un ciel plus dégagé sur le sud-est où il fera froid!