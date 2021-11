Fédéral et Régions vont lutter contre les dangers des angles morts

Le premier plan interfédéral de sécurité routière est né. Parmi les dossiers sur la table des Régions et du fédéral, les accidents liés aux angles morts, mais aussi l’encadrement des trottinettes électriques.

Régions et fédéral autour de la table pour élaborer un plan interfédéral de la sécurité routière: c’est la première fois qu’une telle démarche a été accomplie en Belgique. À l’occasion des sixièmes États généraux de la sécurité routière, les ministres fédéral, wallon, flamand et bruxellois en charge de cette matière ont affiché hier leurs ambitions communes.

Il s’agit, tous niveaux de pouvoirs confondus, de tendre vers l’objectif d’une réduction de moitié des décès et des blessés graves à l’horizon 2030. In fine, sous le slogan "All for zero", tous veulent atteindre zéro mort sur la route en 2050.

Chaque niveau de pouvoir a élaboré son propre plan de sécurité routière. Les ministres Georges Gilkinet (Écolo), Annelies Verlinden (CD&V) et Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ont listé 32 mesures pour le fédéral (dévoilées dans L’Avenir du 13 novembre). Lydia Peeters (Open Vld) et Elke Van den Brandt (Groen) ont avancé leur plan pour la Flandre et Bruxelles. Au niveau wallon, Valérie De Bue (MR), en charge de la Sécurité routière, avait présenté en février un ensemble de dix mesures, par exemple la sécurisation des traversées, ou la réduction de la vitesse dans certaines agglomérations.

L’intérêt de cette approche interfédérale consiste, plutôt que juxtaposer les différents plans, à se concerter pour s’octroyer davantage de chances d’atteindre les objectifs. La mise en œuvre du plan interfédéral fera d’ailleurs l’objet d’une évaluation annuelle.

Fédéral et Régions ont à ce stade identifié une série de mesures qui nécessitent cette vision concertée. C’est typiquement le cas de la lutte contre les accidents liés aux angles morts des poids lourds. Le fédéral pourrait faire appel aux technologies en imposant aux poids lourds des systèmes de détection des usagers vulnérables, ou des caméras 360° pour certains types de camions. Des panneaux routiers pourraient aussi voir le jour, signalant les zones interdites à des camions ne disposant pas de tels dispositifs.

Les Régions joueraient leur rôle pour définir ces zones, mais aussi réaliser les infrastructures (pistes cyclables, carrefours sécurisés, etc.), ainsi que sensibiliser les usagers.

Les trottinettes aussi

D’autres dossiers s’apprêtent à être abordés à un niveau interfédéral. C’est le cas de l’encadrement et de la réglementation de l’usage des trottinettes électriques, segways et autres hoverboards.

Fédéral et Régions vont aussi s’associer pour une meilleure connaissance de l’accidentologie, avec un partage plus important des données (venant de la police, des hôpitaux, des assurances). Un autre dossier sur la table est celui des contrôles et sanctions des récidivistes, sachant que 34,5% des conducteurs belges impliqués dans un accident de la route entre 2014 et 2019 l’étaient.