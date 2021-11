Royaume-Uni: crabes, poulpes et homards reconnus comme des êtres sensibles

Le gouvernement britannique va inclure ces invertébrés dans le projet de loi sur la protection des animaux.

Poulpes, homards, calmars, crevettes, ces céphalopodes (mollusques) et décapodes (crustacés avec cinq paires de pattes) ont été identifiés comme "êtres sensibles" par la London School of Economics and Political Science, après une demande d’examen du gouvernement britannique, rapporte Slate.

Ces invertébrés seraient donc capables "d’éprouver des sensations telles que la douleur, le plaisir, la faim, la soif, la chaleur, la joie, le confort et l’excitation".

C’est pour cela que le gouvernement britannique va les inclure dans le projet de loi sur la protection des animaux: la Sentience.

Ce texte protège déjà tous les vertébrés. Il sera donc étendu à ces catégories d’invertébrés "qui ont un système central nerveux complexe".

Fini d’ébouillanter et démembrer vivant

Concrètement, la vente des crabes et des homards vivants à des personnes non qualifiées sera interdite au Royaume-Uni. Il conviendra également de ne plus les ébouillanter ni de les démembrer vivants.

Slate rappelle que cette méthode est déjà bannie en Suisse et en Nouvelle-Zélande.