Seraing: il vivait dans l’opulence et ne payait pas la pension alimentaire

L’homme qui avait des créances a profité des revenus de la prostitution de sa compagne

David, 44 ans a écopé de douze mois de prison avec sursis pour la moitié de la peine devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir frauduleusement organisé l’insolvabilité pour ne pas payer ses créanciers et la pension alimentaire qu’il devait pour son fils alors qu’il profitait des revenus de la prostitution de sa compagne. Quant à cette dernière, Laetitia, 26 ans, qui l’a aidé à commettre ces faits, elle a bénéficié d’une suspension du prononcé. David devait près de 200 000 euros à des créanciers à la suite d’une faillite. Pendant son activité d’indépendant, l’intéressé n’a jamais rentré aucune déclaration TVA ni déposera moindre déclaration fiscale... Le 9 mars 2015, la société de David a fait faillite. La société a laissé de nombreuses créances notamment au SPF Recette, au SPW, à la TVA, mais aussi à des banques, à la CILE à Resa ou encore à la société Voo. En tout, l’ardoise est montée à 195 812, 36 euros. De plus, malgré une décision de justice, il n’a pas payé les deux-cent euros mensuel de pension alimentaire au point que le montant des arriérés s'est élevé à près de 15 000 euros de parts contributives!

David a déclaré qu’il n’avait plus aucun revenu et ne pouvait donc honorer ces dettes. Une enquête a débuté et il est apparu que l’homme a déclaré ne recevoir aucun revenu alors que cela était loin d’être le cas. Avec sa compagne, ils ont notamment loué un appartement pour une somme de plus de mille-trois-cent-trente-cinq euros, puis ensuite un loyer de neuf-cent euros par mois alors que cette dernière avait déclaré percevoir un revenu de 5 000 euros sur l’année. En réalité, elle touchait entre 4 000 et 6 000 euros mensuels selon ses propres aveux. David n’avait plus de compte en banque et il retouchait de la mutuelle sur le compte de sa compagne. Alors qu’il n’était pas censé avoir de voiture, il roulait avec des véhicules "prêtés" par un ami mais dont il a dit qu’il devait lui verser de l’argent. "Il me prêtait des voitures, mais j’ai fait un accident", a déclaré David devant la juge.

L’homme a également déclaré que c’est sa compagne qui avait acheté une voiture alors que celle-ci n’avait même pas le permis. Le GSM de l’homme avait envoyé un message à la jeune femme dans lequel il indiquait: " On en est à 1000 euros tous les jours donc on ne lâche pas." David a déclaré que ce message avait pu être écrit par quelqu’un d’autre que lui. "Elle ne gagnait pas 1000 euros par jour. On a pu prendre mon GSM et envoyer ce message”, avait-il expliqué lors de l’audience. “Mes parents m’ont aidé et j’ai perçu des montants à la suite d’un accident de la route.” En réalité, l’intéressé vivait bien grâce à l’argent que sa compagne gagnait grâce à la prostitution. Mais cette dernière a prétendu qu’elle n’était pas au courant des faits. ”Je ne m’occupais pas de ses papiers", a indiqué Laetitia. "Je savais qu’il avait fait faillite, mais je ne connaissais pas la somme." Le tribunal a estimé que la jeune femme était bien au courant des faits.