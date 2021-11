Philippe Clement, avant le choc contre Leipzig: "Nous allons jouer pour gagner"

Philippe Clement et ses troupes sont à la veille d’un match clé dans leur saison 2021-2022.

Un partage mercredi (21h) au Jan Breydel contre Leipzig permettrait au Club de Bruges de s’assurer la 3e place du groupe A de la Ligue des Champions et donc de passer l’hiver européen. "Comme toujours, nous allons jouer pour gagner", a assuré le technicien belge mardi en conférence de presse.

Bruges, grâce à sa victoire 1-2 à l’aller, peut se permettre d’enregistrer un partage. A contrario, les Allemands, derniers du groupe avec 1 point, n’ont pas d’autre choix que de s’imposer s’ils veulent survivre.

"La philosophie a toujours été identique. Quand on entame un match pour décrocher un match nul, on pense seulement à défendre. Sans l’intention de marquer des buts contre une équipe avec de telles qualités, il y a beaucoup de chance de perdre. Nous voulons gagner, tout en conservant une organisation", a expliqué Clement.

J’avais dit avant le début de la compétition que signer deux exploits rendraient notre campagne réussie. Un troisième serait exceptionnel.

"Beaucoup disaient avant la campagne que nous allions la terminer avec un 0/18 mais nous avons quatre points et déjà montré de belles choses. J’avais dit avant le début de la compétition que signer deux exploits rendraient notre campagne réussie. Un troisième serait exceptionnel et nous avons dès demain (mercredi, ndlr) une première occasion d’y parvenir."

Ce match opposera deux équipes battues ce weekend en championnat. En effet, les Gazelles ont mordu la poussière à Malines (2-1) et Leipzig n’a pas eu voix au chapitre à Hoffenheim (2-0).

"Je n’étais pas satisfait de la qualité montrée à Malines mais j’ai vu une bonne réaction à l’entraînement. Il y a toujours des raisons rationnelles et émotionnelles aux contre-performances. C’est important de parler dans le vestiaire et que cela demeure dans le vestiaire", a assuré Clement. "Cela me surprend un peu quand vous dites que Leipzig n’est pas en forme. Leur défaite n’efface pas leur bonne série avant la trêve internationale", a dit Clement en faisant référence à la victoire contre Dortmund (2-1) et le partage face au PSG (2-2).

Le FCB, 4 points au compteur, est troisième derrière les ogres que sont Manchester City (9) et le Paris Saint-Germain (8), qui s’affronteront à l’Etihad Stadium dans l’optique de la première place. "Si nous gagnons contre Leipzig, nous pouvons encore aller à Paris pour y jouer la deuxième place. Mais allons-y étape par étape et concentrons-nous d’abord sur Leipzig", a dit Clement.

S’il n’a pas voulu dévoiler les contours de son équipe, le T1 brugeois a toutefois précisé qu’Eduard Sobol et le jeune Cisse Sandra étaient malades et indisponibles.

Leipzig sans son coach et son capitaine, positifs au Covid-19

Leipzig devra composer avec les absences de son entraîneur Jesse Marsch et de son capitaine et gardien Peter Gulacsi, positifs au coronavirus et placés en isolement, pour son déplacement sur la pelouse du Club de Bruges mercredi (21h) lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Le club allemand l’a annoncé mardi.

Outre Marsch, son adjoint Marco Kurth est aussi privé de déplacement en Belgique en raison d’un test positif au sein de sa famille. C’est donc Achim Beierlorzer, l’autre adjoint de l’entraîneur principal américain, qui dirigera l’équipe dans la Venise du Nord.

L’absence de Gulacsi s’ajoute à celles de l’attaquant Yussuf Poulsen et du milieu international espagnol Dani Olmo, victimes de problèmes musculaires et qui ne devraient pas rejouer avant janvier.

Le club allemand est dernier du groupe A avec un seul point au compteur. Après sa défaite contre Bruges (1-2) à l’aller, il n’a pas d’autre choix que de s’imposer pour espérer accrocher la troisième place, qualificative pour ll’Europa League.