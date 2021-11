Quatre chevaux périssent dans l’incendie d’une écurie à Moyen

Un incendie accidentel a touché une écurie à Moyen (Chiny) ce mardi en début d’après-midi. Quatre chevaux ont péri.

Incendie dramatique dans le village de Moyen ce mardi, en début d’après-midi. Un feu s’est déclaré accidentellement dans une écurie, abritant du fourrage et des animaux, située rue des Croisettes à Moyen.

Les propriétaires des lieux ont mis un maximum d’animaux en sécurité, mais ils n’ont rien pu faire pour quatre chevaux, qui ont péri dans l’incendie. L’écurie et les animaux appartiennent au centre équestre du Grand Routheux tenu par Alain Goffinet.

5 casernes de pompiers sur place

Appelés vers 14h20, les pompiers ont débarqué en nombre une dizaine de minutes plus tard. Les pompiers de Bertrix, Étalle, Bouillon, Neufchâteau et Florenville sont ainsi intervenus, parvenant à maîtriser le feu avant 15h45. Seule l’écurie est touchée, le corps de logis a été épargné et il n’y avait plus de signe d’expansion, mais l’intervention, dont surtout la surveillance, des hommes du feu devrait encore durer quelques heures.

Averti des faits, le bourgmestre Sébastien Pirlot est descendu sur les lieux. La police de la zone de Gaume est également intervenue et a dressé un périmètre de sécurité.