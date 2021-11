Black Friday: 4 sites pour éviter les fausses promotions et mauvaises affaires

L’alternative: plus ancien et bien mis à jour, Keepa fait exactement la même chose, en traquant sans relâche les tarifs sur Amazon. Il est tout aussi efficace, parfois plus, et dispose aussi d’une extension pour navigateur. Keepa propose des graphiques pour suivre l’évolution des prix, des alertes de baisse de tarifs, etc., exactement comme Camelcamelcamel.