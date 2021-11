Mons: 69 nouveaux appartements à la Chaussée du Rœulx

Une demande de permis est déposée pour étendre le clos Fernand Debrouck.

Déjà composé de six blocs d’appartements, le clos Fernand Debrouck, situé le long de la chaussée du Rœulx à Mons, va-t-il s’étendre? La société ECA a déjà érigé les premiers immeubles, les Floralies, en face du Lidl. Et elle souhaite poursuivre sur sa lancée. Une demande de permis a en effet été déposée pour construire 69 appartements sur un terrain voisin. L’ancien et le nouveau clos communiqueraient uniquement par une traversée cyclopiétonne.

Le projet n’est pas tout neuf. Une première demande avait déjà été introduite il y a un an. Depuis, quelques modifications de voirie ont été effectuées et le nombre d’appartements est passé de 75 à 69. Ils seront répartis entre 5 blocs. On retrouverait des appartements de standing d’une, deux et trois chambres.

Notons que cette demande de permis fera l’objet d’une enquête publique. Les citoyens qui le souhaitent pourront consulter le dossier auprès de l’administration communale et introduire d’éventuelles remarques entre le 25 novembre et le 3 janvier. C’est le collège communal qui statuera ensuite sur la demande de permis. Si tous les voyants passent au vert, les premiers appartements pourraient être réceptionnés aux environs du deuxième trimestre 2024.