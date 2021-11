House of Gucci, Suprêmes, De son vivant, Encanto, etc.: les 10 sorties cinéma de ce mercredi 24 novembre

Du flow, de la (haute) couture, les montagnes de Colombie ou encore des élus socialistes: il y a tout cela, et plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 24 novembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Suprêmes

Biopic d’Audrey Estrougo. Avec Théo Christine et Sandor Funtek. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Les débuts puis le succès du groupe NTM, et de ses deux leaders charismatiques: Joey Starr et Kool Shen.

Ce qu’on en pense

Audrey Estrougo raconte autant la façon dont ces deux-là ont composé la grammaire de la culture urbaine à la française que trente ans d’abandon et d’immobilisme dans les banlieues. Un putain de film, passez-nous l’expression.

2 House of Gucci

Drame de Ridley Scott. Avec Lady Gaga, Adam Driver et Al Pacino. Durée: 2 h 37.

Ce que ça raconte

Dans les années septante, Patrizia Reggiani met le grappin sur Maurizio Gucci, héritier de la célèbre marque de luxe. La petite maligne aura tôt fait de tourner les failles de la famille à son avantage. Pour un temps, du moins.

Ce qu’on en pense

Ridley Scott offre toute la grandeur et la décadence de la famille derrière la maison de haute couture italienne. C’est encore plus pimenté que Dallas, avec de l’humour.

3 De son vivant

Drame d’Emmanuelle Bercot. Avec Benoît Magimel et Catherine Deneuve. Durée: 2 h 02.

Ce que ça raconte

À seulement quarante ans, Benjamin est atteint d’un cancer. Le docteur Sara annonce la couleur: il ne peut pas le soigner mais il peut l’accompagner jusqu’à la fin.

Ce qu’on en pense

Impossible de garder les yeux secs plus de vingt minutes. Un conte réaliste d’une grande pudeur mais auquel il manque des moments de répit.

4 Encanto

Film d’animation de Byron Howard, Jared Bush et Charise Castro Smith. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

Tous les membres de la famille Madrigal possèdent un don, sauf Mirabel. Elle se sent donc exclue, jusqu’au jour où la maison enchantée nichée au cœur des montagnes colombiennes menace de s’effondrer.

Ce qu’on en pense

Un film d’animation typiquement Disney, avec de la magie, des chansons et des valeurs familiales. Un bon cru, classique mais efficace.

5 La fracture

Drame de Catherine Corsini. Avec Marina Foïs, Pio Marmaï et Valeria Bruni Tedeschi. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Le temps d’une nuit, dans les urgences d’un hôpital français, trois trajectoires explosives vont se croiser.

Ce qu’on en pense

La toujours engagée Catherine Corsini (La Belle Saison) revient avec un film coup-de-poing, qui mêle là aussi, l’intime et le politique, l’intellectuel et populaire.

6 On est fait pour s’entendre

Comédie romantique de Pascal Elbé. Avec Pascal Elbé et Sandrine Kiberlain. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

Antoine a de gros problèmes de communication, il ne sait pas écouter les autres. Et pour cause, il est devenu dur de la feuille et va devoir se faire appareiller.

Ce qu’on en pense

À partir de son propre handicap, Pascal Elbé dessine une comédie romantique légère et pleine d’autodérision. Étonnamment rafraîchissant.

7 Bergman Island

Drame de Mia Hansen-Love. Avec Vicky Krieps, Tim Roth, et Mia Wasikowska. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Chris et Tony (Vicky Krieps et Tim Roth), un couple de cinéastes, sont invités sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Ingmar Bergman. Dans l’ombre du réalisateur culte, chacun trouvera l’inspiration, mais leur couple en sortira changé…

Ce qu’on en pense

Mia Hansen-Love (Eden) signe une errance intello-bavarde questionnant les monstres sacrés. Agréable sans être son plus percutant.

8 Saint-Nicolas est socialiste

Documentaire de David Leloup. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Le journaliste d’investigation David Leloup met les pieds dans la politique communale d’une commune dont la tradition socialiste ne se dément pas, mandature après mandature.

Ce qu’on en pense

Le duo de conseillers communaux qu’il suit amène une dimension comique à son documentaire. Mais ne peut faire oublier le marécage politique, fait de petits arrangements entre amis et d’abus de pouvoir, dans lequel ils évoluent. Édifiant.

9 In a silent way

Documentaire de Gwenaël Breës. Durée: 1 h 28.

Ce que ça raconte

Le film retrace le parcours de Mark Hollis, leader du groupe anglais Talk Talk tandis que l’artiste lui-même a refusé de céder les droits sur les extraits de clips, de concerts, et de chansons.

Ce qu’on en pense

Un voyage aussi beau, passionnant et incertain qu’a dû l’être le tournage de ce film a priori impossible.

10 Le Noël du petit lièvre brun

Film d’animation collectif de Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin & Isabelle Favez. Durée: 0 h 43.

Ce que ça raconte

Une gamine pique les carottes des bonshommes de neige, une souris fait payer l’entrée de la moufle, des lapins défendent leur bout de gras, et la famille lièvre qui prépare le repas de Noël.

Ce qu’on en pense

Noël arrive, et ces quatre courts développent la thématique avec une tendresse infinie. Le dernier est inspiré du livre pour enfants Devine combien je t’aime (un classique)