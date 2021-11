Un futur parking pour motorhomes à côté du petit Large de Péronnes?

Le SPW a posé des interdictions de stationnement entre le petit Large et l’Escaut, à Péronnes-lez-Antoing. Voici pourquoi...

Des rubalises de chantier (rouges et blanches) ont été posées tout autour du terrain qui se trouve entre le petit Large et le terrain qui était occupé par le club de Jet-ski, à Péronnes-lez-Antoing.

Des panneaux d’interdiction de stationner sur le site ont également été posés ainsi que des écriteaux spécifiant que l’on se trouve ici sur un terrain privé.

C’est en réalité le SPW qui a procédé à ces installations sur cette zone qui lui appartient. "Dans un premier temps, pour répondre à une sollicitation de l’autorité communale qui avait reçu des plaintes concernant la présence de trop nombreux "squatteurs" à cet endroit", nous a-t-on précisé au sein du SPW.

Le terrain était en effet souvent occupé par des caravanes ou des motorhomes qui investissaient l’espace durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Cela sans rapport avec le club de Jet-Ski qui occupait les installations toutes proches. D’autant que la convention permettant à ce dernier d’occuper le terrain n’a pas été renouvelée par le SPW qui répondait ainsi aux sollicitations de certains riverains qui se plaignaient des nuisances sonores provoquées par cette activité sportive.

Le plus drôle dans toute cette histoire, c’est que la zone actuellement interdite de stationnement pourrait devenir, à termes, une aire pour… motorhomes. Cela impliquerait qu’une convention soit prise à cet égard entre la Ville et le SPW et que des aménagements soient réalisés sur le site.

C’est en tout cas une possibilité que n’exclut par le bourgmestre d’Antoing Bernard Bauwens dans la perspective de l’installation future de la piste BMX, Trial et VTT ainsi que des bâtiments de fonction sur la presqu’île de l’Escaut toute proche…

Ces activités sont en effet susceptible d’attirer pas mal d’adeptes de ces disciplines qui ont précisément pour habitude de se rendre ans ce genre d’endroit en motorhomes.