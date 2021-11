La Turquie condamnée pour la détention arbitraire de 427 magistrats

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné mardi la Turquie pour la détention provisoire "arbitraire" de 427 magistrats turcs après le coup d’État manqué de juillet 2016.

À l’unanimité, les juges européens ont considéré qu’Ankara avait violé le "droit à la liberté", garanti par la Convention européenne des droits de l’Homme, en plaçant en détention provisoire ces 427 magistrats.

Ces juges et procureurs qui exerçaient dans de nombreuses juridictions, y compris la Cour de cassation et la Cour administrative suprême, avaient été arrêtés et placés en détention pour "suspicion d’appartenance au FETO", détaille la CEDH dans un communiqué.

Dans la terminologie des autorités turques, FETO est l’acronyme qui désigne l’"Organisation terroriste des partisans de Fethullah" Gülen, accusé d’avoir ourdi la tentative de putsch.

La Cour a condamné Ankara à verser 5.000 euros à chacun des magistrats pour dommage moral.

La Turquie a été condamnée à plusieurs reprises ces derniers mois par la CEDH pour des violations des droits humains, commises notamment à l’occasion de ces purges.

La CEDH, qui siège à Strasbourg, est l’organe chargé d’apporter une réponse judiciaire aux violations de la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par les 47 États membres du Conseil de l’Europe.