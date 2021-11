Jean-Pierre Pernaut atteint d’un cancer du poumon: "J’ai cru que ça ne pouvait arriver qu’aux autres"

Jean-Pierre Pernaut a confirmé sur les réseaux sociaux être atteint d’un cancer du poumon. Il avait prévu d’en parler le 9 décembre prochain, au cours d’un documentaire.

"J’ai appris que j’avais cette maladie au mois de mai dernier. J’ai subi une première opération début juillet et j’ai un traitement qui continue depuis quelques semaines", explique sur Twitter l’ex-présentateur vedette du JT de 13h sur TF1.

Après un cancer de la prostate, pour lequel il a subi une opération en 2018, Jean-Pierre Pernaut est cette fois-ci touché aux poumons.

"Si j’en parle, c’est parce qu’il ne faut pas avoir peur du cancer. J’en ai déjà eu un, j’en ai parlé pour essayer d’améliorer la prévention. C’est la même chose pour le poumon, j’ai cru que ça ne pouvait arriver qu’aux autres. Pendant des années, on m’a dit d’arrêter de fumer, je n’y ai pas cru, mais j’aurais dû arrêter", confie-t-il.

Cela fait une cinquantaine d’années que "JPP" est fumeur. Avant son opération, on lui a posé comme condition d’arrêter la cigarette.

"Le jour où j’ai arrêté, je ne m’en suis pas aperçu. Je n’ai plus fumé une cigarette depuis le 5 juillet. Je n’ai pas mis de patch. Le tabac ne me manque pas. J’aurais dû arrêter il y a plus longtemps", explique-t-il à nos confrères du Parisien, qui a déjà pu visionner le documentaire "la Vie d’après" (diffusion prévue sur C8, le 9 décembre), dans lequel le présentateur évoque sa maladie.

S’il en parle dans ce programme, c’est pour pousser un coup de gueule, a expliqué sa femme, Nathalie Marquay, sur le plateau de "Touche pas à mon poste" ce lundi soir: "À cause du Covid, on n’ose plus aller se faire tester à l’hôpital. Et merde, allez faire des examens. Le cancer ne doit pas être un tabou".

Le créateur de "JPP TV" reste confiant et garde le sourire. "Je vous tiendrai au courant, tout va bien pour l’instant, on surveille, tout est sous contrôle", conclut-il.