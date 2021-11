Kevin De Bruyne seul Belge en lice pour le prix du meilleur joueur FIFA

Kevin De Bruyne (Manchester City) est le seul Belge qui figure dans la liste des onze joueurs retenus par la fédération internationale de football en vue du prix "FIFA the Best" qui désigne le meilleur joueur de football de l’année 2021.

Les dix autres joueurs sont le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich), lauréat en 2020, le Norvégien Erling Haaland (Dortmund), les Français Karim Benzema (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG) et N’Golo Kanté (Chelsea), l’Italien Jorginho (Chelsea), l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), le Brésilien Neymar (PSG) et les inusables Lionel Messi (FC Barcelone et PSG) et Cristiano Ronaldo (Juventus et Manchester United). L’Argentin a été élu en 2019 alors que le Portugais fut le premier lauréat de ce prix en 2016. Il a encore été plébiscité en 2017, à chaque fois devant Messi. Ronaldo, qui a toujours figuré dans le tiercé, a ensuite été battu par le seul Croate Luka Modric en 2018, s’est classé troisième en 2019 et deuxième en 2020.

De Bruyne avait été classé huitième dans ce classement en 2018 juste derrière Eden Hazard. L’an dernier le stratège de Manchester City n’était pas dans la liste des onze finalistes. En revanche, le Diable Rouge figurait dans le XI idéal de la saison. Une place qu’Eden Hazard a obtenu en 2018 et 2019.

Les cinq joueurs retenus en vue du titre de meilleur gardien sont le Brésilien Alisson Becker (Liverpool), récompensé en 2019, l’Italien Gianluigi Donnarumma (AC Milan/PSG), le Sénégalais Édouard Mendy (Chelsea), l’Allemand Manuel Neuer (Bayern Munich), vainqueur l’an dernier, et le Danois Kasper Schmeichel (Leicester City).

Côté dames, le FC Barcelone, lauréat de la Ligue des champions, compte quatre représentantes avec les Espagnoles Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso et Alexia Putellas, et la Norvégienne Caroline Graham-Hansen. Quatre joueuses de Chelsea sont aussi retenues: la Suédoise Magdalena Eriksson, la Danoise Pernille Harder, la Sud-Coréenne Jo So-yun et l’Australienne Samantha Kerr). La Suédoise Stina Blackstenius (BK Häcken), la Canadienne Christine Sinclair (Portland Towns) et la dernière lauréate l’Anglaise Lucy Bronze (Manchester City) complètent la liste.

L’Allemand Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea après avoir été débarqué du PSG, est candidat au prix d’entraîneur masculin de l’année, aux côtés du sélectionneur des champions d’Europe italiens Roberto Mancini, de son compatriote Antonio Conte (Inter Milan puis Tottenham), de l’Allemand Hansi Flick (Bayern Munich puis sélection allemande), de l’Espagnol Pep Guardiola (Manchester City), des Argentins Lionel Sebastian Scaloni (sélection argentine) et Diego Simeone (Atlético de Madrid). Tous espèrent succéder à l’Allemand Jürgen Klopp (Liverpool) lauréat en 2019 et 2020.

Les lauréats seront désignés par un vote en ligne des "amateurs de football", jusqu’au 10 décembre à minuit sur le site FIFA.com.

Les trois finalistes de chaque catégorie seront annoncés "début janvier 2022" et la cérémonie de remise des prix est prévue le 17 janvier à Zurich.