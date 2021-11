Une jument volée dans une prairie et de drôles d’indices retrouvés à Mabompré

Une jument, de l’élevage des Prés d’Awée, a été volée, vivante, durant la nuit de dimanche à lundi, à Mabompré (Houffalize).

Voilà un vol aussi rare que déplorable: celui d’une jument, vraisemblablement lors de la nuit de dimanche à lundi, dans une prairie à Mabompré (Houffalize)!

Cette jument à la belle robe noire, surnommée Ilse Van de Meer et âgée d’environ 8 ans, s’y trouvait avec son poulain, qui lui, a été retrouvé dans la prairie. Et de bien drôles d’indices ont été retrouvés.

"Dimanche, au moins jusqu’à midi et demi, les chevaux, deux juments et leurs deux poulains, étaient toujours bien dans la prairie, débute Joël Grandjean, propriétaire de l’élevage du Pré d’Awée, avec sa femme Véronique. Nous n’y sommes pas retournés dimanche soir, mais quand nous sommes revenus lundi vers 9 h 15, nous avons remarqué qu’une jument manquait à l’appel alors que son poulain s’était réfugié près de l’autre jument. Nous avons cherché un peu partout, puis nous avons suivi les traces qui s’arrêtaient au bord de la route."

Un premier indice avant un deuxième bien plus flagrant. "Nous avons cherché un peu plus loin et, déposer sur un piquet, nous avons trouvé deux documents, dans une farde plastifiée avec mon nom et des instructions précises. Le tout écrit en rouge, bien grand, peut-être pour être plus facilement visible de nuit. Est-ce un document vraiment oublié ou un faux indice? Difficile à dire. La certitude, c’est qu’ils étaient très bien organisés. Ils ont dû organiser un repérage avant. D’autant que pour aller dans cette prairie, qui se situe sur une petite route en cul-de-sac à quelques centaines de mètres derrière chez nous, il faut passer devant notre habitation."

Une jument, mais pas seulement…

Joël et sa femme se disent, évidemment, dégoûtés devant un tel vol. D’autant que la jument était en gestation, de 5 à 6 mois, "avec notre étalon qui possède lui aussi une robe noire, ce qui est la particularité de plus en plus recherchée de notre élevage. Il n’y avait aucun risque de consanguinité, ce futur poulain partait avec de sacrés atouts"

Financièrement, cela représente une perte de 6 000 à 7000€. "C’est une énorme perte financière, mais c’est surtout une perte sentimentale, concède-t-il, clairement touché. D’autant que j’ai reçu cette jument d’une amie l’an passée car elle avait cette robe noire et que je voulais la mettre avec notre étalon".

Le poulain et l’étalon également visés?

Mais le vol aurait pu être pire encore! Il semblerait que les voleurs en avaient également après le poulain et le fameux étalon. "Sur le papier retrouvé, il est marqué deux chevaux plus un poulain, indique le Mabompréen. Le poulain, qui a 5 mois, présente des marques de barbelés. Sans doute ont-ils essayé de le prendre, mais n’ont pas réussi, car il n’est pas encore sociabilisé. Quant à l’étalon, il devait normalement se trouver dans une prairie à 200m, mais je l’avais laissé au box car il ne me semblait pas trop bien. Cela l’a sans doute sauvé."

Après avoir contacté la police de la zone Famenne-Ardenne et déposé plainte, Joël et sa femme ont écrit un post sur la page Facebook de l’Élevage du Pré d’Awée, pour prévenir de ce vol, tout en promettant "une récompense à toutes personnes pouvant nous aider à la retrouver". En quelques heures, le post a été partagé plus de 2 000 fois. Pas de quoi déboucher sur une piste concrète encore.

Un vol similaire voici 15 jours… en Alsace

Le Mabompréen a également activé son réseau personnel, apprenant une info plutôt troublante: "Des amis alsaciens m’ont appris que voici 15 jours, une jument noire a été volée avec le même modus operandi. Un document à l’écriture rouge dans une farde plastifiée y a aussi été retrouvé." Une information que Joël Grandjean allait transmettre à la police belge. Avec de l’espoir, mais sans utopie. "La jument alsacienne n’a pas encore été retrouvée…", souffle-t-il. Touché, mais pas abattu, le Mabompréen a fait le nécessaire auprès de l’Afsca, qui contrôle l’exportation des chevaux, pour indiquer officiellement que la jument (et donc sa puce) a été volée. "Ils ne peuvent plus rien faire normalement, d’autant qu’ils n’ont pas le passeport original, explique-t-il. Ils n’ont plus la possibilité de la remettre dans le circuit. Car elle a clairement été volée pour sa génétique, pas pour sa viande."

Les auteurs sont toujours en fuite. À en croire le document retrouvé, leur plan est de filer vers l’Allemagne, la Pologne et la République Tchèque. "Quand vous quittez Mabompré, vous êtes en Pologne en 8 heures…", glisse encore le malheureux propriétaire.

Il conclut: " Cela fait plus de 15 ans que nous nous occupons des chevaux de trait et nous n’en avons même jamais eu un seul qui est sorti de sa prairie, alors un vol… Peut-être avons-nous fait trop de publicité sur les réseaux sociaux avec nos vidéos et que cela a attiré l’attention de gens malveillants? Nous avons en tout cas décidé d’arrêter nos publications."

Quelle que soit la cause, le mal est fait. Pourra-t-il être rattrapé? C’est tout ce qu’on peut souhaiter aux propriétaires de l’Élevage du Pré d’Awée, dans une affaire digne d’un bien mauvais polar.

«C’est la première fois que je vois ce type de vol»

Une plainte a été déposée auprès de la police de la zone Famenne-Ardenne. "Les propriétaires de la jument nous ont remis les documents retrouvés au sol, nous allons les étudier, ainsi que d’autres indices, commente le commissaire divisionnaire Daniel Somellette. L’enquête est en cours, nous ne pouvons pas en dire plus actuellement."

Le commissaire avoue tout de même que "c’est la première fois que je constate ce type de vol. Nous avons bien eu, voici quelques années, des vols de viande sur pied, où la bête était tuée sur place puis ses morceaux les plus nobles prélevés. Mais une bête entière aussi grande et vivante, c’est plutôt rare."