Farid répond à votre question météo: de la neige aussi sur les grandes villes?

La question du jour est celle d’Anthony, Massimo et Marwan: "Salut Farid, nous sommes passionnés de neige et espérons voir les flocons en plaine fin de semaine. Tu penses qu’il y a des chances de voir un petit tapis blanc sur les grandes villes? Merci d’avance!" Farid répond et donne ses prévisions.

Salut les amis, il y a encore de l’espoir pour le week-end prochain même si c’est tendu. La situation est bien appréhendée avec un temps calme jusqu’à jeudi où une petite perturbation atténuée donnera quelques gouttes.

Ensuite, cela va se compliquer avec l’arrivée d’une zone de pluie plus structurée vendredi soir qui donnera certainement de la neige au-dessus de 4-500 m la nuit suivante. Samedi, la limite pourrait descendre vers 3-400 m grâce à un flux plus continental mais c’est à confirmer.

En plaine, cela risque d’être juste mais il n’est pas exclu de voir un peu de neige au sol lors de fortes précipitations par isothermie. Une chose est presque certaine, le massif ardennais va blanchir ce week-end et c’est une bonne nouvelle pour les amateurs d’or blanc.

Il faudra donc se coltiner l’arrivée de ces nuages bas qui piégeront le froid dans les basses couches sous une inversion. Il fera donc glacial le matin sur le Hainaut jusqu’à Namur et Liège avec des températures proches de 0°C.

Plus au nord et sur les Flandres, cela se radoucira un peu avec quelques faibles pluies atteignant le Hainaut fin de matinée. Au sud du pays, davantage d’éclaircies et même un ciel bleu sur le sud du relief ardennais mais de bonnes gelées.

Quelques gouttes sur le littoral et les Flandres

En cours d’après-midi, les nuages progresseront vers le sud en se disloquant si bien qu’il fera encore assez beau au sud. Ailleurs, des nuages, des éclaircies voire encore quelques gouttes mais plutôt sur le littoral et les Flandres. Températures maximales de 6°C en plaine et vent de nord-est faible à modéré. La nuit suivante, le flux tombera et à nouveau des nuages bas prévus.