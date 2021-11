Mouscron a quitté la lanterne rouge et n’est qu’à cinq points du barrage

Vous ne rêvez pas en lisant le titre, quelle D1B bizarre! Il y a encore quelques semaines à peine, les choses paraissaient claires pour certains: Westerlo allait monter et Mouscron descendre. Mais après cette douzième journée, il n’y a plus que la première partie de la phrase qui semble réaliste. En s’imposant facilement contre le Lierse, prochain adversaire des Hurlus, le leader a creusé l’écart sur Waasland, battu par… les Hurlus! Il compte désormais dix points d’avance et semble voler doucement vers le titre et un retour en D1A, quittée il y a bientôt dix ans.

Mais le plus gros changement du week-end s’est produit en bas de tableau. Et il concerne encore l’Excel! Grâce à son 3e succès de suite, le REM quitte enfin la lanterne rouge et refile la mauvaise place à Virton. Mais rien n’est encore joué tant l’écart est minime. Entre Waasland et l’Excelsior gaumais, il n’y a que cinq unités! Et si du côté du Canonnier, on se remettait doucement à rêver des barrages ?

Ça, c’était pour le rayon des bonnes nouvelles. À l’opposé, staff, joueurs et employés n’ont toujours pas reçu leur salaire. Cela ne les empêche pas de poursuivre leur travail en attendant une régularisation qui doit "tomber cette semaine", promet-on au sein du club.