Le débrief du jour: De Croo condamne les manifestants violents | Parade mortelle aux États-Unis | Deux nouveaux cas de Covid chez les Diables

Alexander De Croo condamne "le comportement criminel" de certains manifestants anti-pass sanitaire; Un conducteur fonce dans la foule et fait 5 morts aux États-Unis; Deux nouveaux Diables rouges en quarantaine après avoir été testés positifs au Covid-19: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité ce lundi 22 novembre 2021.

1. Manifestation contre le pass sanitaire: des violences «inacceptables»

Alexander De Croo a dénoncé "le comportement purement criminel" d’un "petit groupe" de manifestants qui, dimanche, a provoqué des violences et blessé des policiers lors d’une manifestation à Bruxelles contre les mesures sanitaires.

2. Violent incendie à Temploux

Un gigantesque incendie a complètement ravagé une aile d’un ancien corps de ferme en carré reconverti en quatre appartements à Temploux.

3. Parade de Noël mortelle aux États-Unis

Un conducteur à bord d’un SUV a foncé dans la foule participant à une parade de Noël, dimanche soir, à Waukesha près de Milwaukee, dans l’État américain du Wisconsin.

4. Soupçons d’élections frauduleuses à Neufchâteau: examen reporté

La chambre du conseil de Mons n’a pas finalement pas examiné, ce lundi, le dossier de fraude présumée aux procurations électorales lors du scrutin communal d’octobre 2018.

5. Un Cluster Covid chez les Diables rouges

Kevin De Bruyne n’est plus le seul Diable en quarantaine. Coup sur coup, Dortmund et Wolfsburg ont annoncé que Thorgan Hazard et Koen Casteels avaient été testés positifs au Covid.

