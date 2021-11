"Le Meilleur Pâtissier": une candidate phare éliminée du concours

Une candidate très appréciée du public a été éliminée lors de la septième émission du Meilleur Pâtissier diffusée ce lundi sur RTL.

Ce lundi 22 novembre, RTL diffusait à 21h05 le septième épisode de la saison 10 du Meilleur pâtissier. Cette semaine, les neuf pâtissiers amateurs encore en lice devaient faire honneur à François Perret, meilleur chef pâtissier de restaurant du monde 2019. Le chef pâtissier étant reconnu pour ses créations régressives, c’est sur le thème de "la cour de récrème" que les candidats ont dû s’affronter. Un thème qui tout particulièrement plu au candidat belge Alexandre, le "pitre du fond de la tente".

Pour la première épreuve, les pâtissiers écoliers ont dû recréer leur goûter d’enfance préféré en version XXL. Leur gâteau devait impérativement ressembler au biscuit de leur enfance, que ce soit dans les goûts ou au visuel.

Le retour en enfance continuait ensuite avec un "Equilibrik": un gâteau en forme de tour composé de 192 biscuits de quatre couleurs différentes et tout autant de garnitures qui a à nouveau déchaîné les foudres de Twitter.

M6 pense à revoir les épreuves de Mercotte? Je veux bien entendre les histoires d'associations qui récupèrent les pâtisseries, même quand même...quand c'est dégueulasse, les assos sont des chiens??? Du gaspillage alimentaire!!! #lmp #lemeilleurpatissier — Fifille de Marie ? (@MarieMaMadre) November 18, 2021

Encore une épreuve de Mercotte avec pour thème :

- le gâchis ultime

- un truc sans intérêt

- puis c'est moche#lemeilleurpatissier#LMP#LMP10 pic.twitter.com/OayoJSkuCV — Jeff van Straelen (@JStraelen) November 18, 2021

À l’issue de l’épisode, c’est Aya qui a hérité du tablier bleu grâce à son gâteau en hommage au jeu "Qui est-ce", et c’est Anne-Loup qui a quitté le jeu. Le jury lui a notamment reproché la simplicité de sa création en poupées. "C’est le jeu, je suis hyper contente d’être arrivée jusqu’ici déjà" a-t-elle expliqué avec philosophie au moment du verdict. Et Cyril Lignac d’ajouter: "Tu as connu des hauts et des bas, mais tu t’es toujours retroussé les manches. Tu as pimpé cette tente, bravo Anne-Loup!"