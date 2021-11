Une famille d’Aubel dans l’émission familiale française "Tahiti Quest"

Originaires d’Aubel, Mélanie, Stéphane et les jumeaux Jade et Tom participent à la prochaine saison de "Tahiti Quest", l’aventure familiale diffusée sur la chaîne Gulli.

Après deux ans d’absence, l’émission "Tahiti Quest" fait son retour sur la chaîne familiale française. Parmi les participants, une famille d’Aubel a décidé d’affronter les quatre autres tribus du programme. Mélanie, Stéphane, Jade et Tom Dupont ont embarqué pour une chasse au trésor unique en République Dominicaine.

Mais attention, ce ne sont pas des vacances! La famille Dupont ne s’est pas ménagée pour réussir les épreuves sportives et de réflexion. "C’était parfois difficile, il a fallu redoubler d’efforts pour affronter les autres familles qui étaient très fortes chacune dans leur domaine", explique Mélanie, la maman.

Et le domaine des Dupont, c’était surtout l’humour. "Dès le début, on a été clairs sur le fait qu’on n’était pas du tout des sportifs… Mais heureusement, il y a des épreuves pour tout le monde, et les gagnants sont rarement ceux auxquels on s’attend", continue la maman de la famille violette. Pour les Dupont, ce n’est pas vraiment la force qui compte. "L’important c’est de rester soudés, ensemble. Se faire confiance et être posés. Si on est très sportifs mais qu’on se braque dès qu’on n’y arrive pas, ça ne change pas grand-chose."

Une ambiance bienveillante

Jade et Tom, jumeaux de 11 ans, ont épaté leurs parents durant toute l’aventure. "On a appris beaucoup sur notre propre famille et sur nos enfants", explique Stéphane, le papa graphiste. "On a vu nos enfants authentiques, matures, soudés et combatifs, c’est vraiment une aventure unique."

Ce que retiennent surtout les parents, c’est l’ambiance bienveillante lors du tournage. "L’unité fait vraiment la différence! Les enfants ne veulent rien lâcher pour leurs parents, pour leur famille et toutes les familles se sont bien entendues entre elles."