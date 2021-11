La Belgian Cat Julie Vanloo positive au coronavirus: "Dur mentalement"

Julie Vanloo a été testée positive au coronavirus, a annoncé la joueuse des Belgian Cats lundi sur Instagram.

Vanloo, 28 ans, a été informée d'un test positif dimanche avant la rencontre de championnat de Russie entre son club d'Enisey Krasnoyarsk et Nadezhda Orenburg, où évolue Kyara Linskens. La Flandrienne doit rester en quarantaine pendant dix jours dans sa chambre d'hôtel.

"Je me sens bien mais c'est dur mentalement", a écrit Vanloo. "J'étais prête à jouer mais j'ai appris que j'étais positive juste avant le match. Je dois maintenant rester isolée dix jours dans ma chambre d'hôtel. Je ne sais pas comment je dois me sentir mais j'essaye de rester positive. Je sais que je vais revenir plus forte et j'ai hâte d'être de retour sur le terrain."