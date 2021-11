Voilà pourquoi certains supporters d'Eupen ont lancé des fumigènes au Standard: la direction de l'AS furieuse !

On en sait plus sur les intentions de certains ultras d’Eupen, désireux de "marquer le coup" samedi au Standard. La direction de l’AS, elle, grimace.

La direction de l’AS Eupen est en colère. Samedi, lors du match Standard – Eupen (1-0), "le bloc des supporters de l’AS Eupen a malheureusement été le théâtre d’incidents disgracieux et hautement regrettables: agitation, bagarres et jet de matériel pyrotechnique sur le terrain" rembobine l’Alliance dans un appel à ses fans, allusion à la 22e minute de jeu. Pour rappel et comme expliqué ce lundi dans les colonnes de l’Avenir, certains ultras eupenois souhaitaient "répondre" au vol de bâche du groupe "Les Zébras", survenu en mars dernier et attribué à des ultras rivaux du Standard. Les fumigènes lancés sur la pelouse dès la 20e samedi à Sclessin ont engendré l’interruption du match pour dix minutes.

"Pour la deuxième fois en l’espace de quelques semaines (NDLR: comme face à l’Union au Kehrweg), cela a entraîné une interruption du match de 10 minutes par l’arbitre et a porté un grave préjudice à la bonne réputation du club. En outre, l’AS Eupen doit payer pour chaque interruption de match une amende minimale de 25 000€! " ajoute le directeur Christoph Henkel dans cette lettre ouverte.

"La grande majorité des supporters souhaite suivre nos matchs dans une atmosphère sûre et agréable et soutenir notre équipe à fond." Et d’ajouter: "Samedi, certains ont à nouveau provoqué une interruption du match et ont accepté de porter préjudice aux supporters, à l’équipe, au club pour satisfaire leurs propres objectifs égoïstes. Ce comportement est totalement inacceptable et nous le condamnons fermement. De nombreux supporters nous ont déjà fait savoir à quel point ils condamnent eux aussi ces incidents".

Le club frontalier prévient: il n’en restera pas là. "Dans l’intérêt de tous les supporters, la KAS Eupen fera systématiquement valoir les dommages causés contre les responsables. Chacun peut se demander si le fait de jeter des objets dans l’enceinte du stade lui vaut la somme de 25000€!"

Vu comme un club "familial", l’AS Eupen souhaite conserver cette image, mise à mal en peu de temps. Le message est clair. Passera-t-il pour autant?