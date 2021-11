Les Marchés de Noël de Fléron et Romsée annulés

Le prestataire privé en charge de l'organisation se dit découragé au vu de la multiplicité des contraintes.

Informée ce lundi matin, la commune de Fléron dit comprendre la décision de l’opérateur privé en charge de l’organisation et gestion des Marchés de Noël de Fléron (10-12/12) et de Romsée (25-27/12) d'annuler ceux-ci.

Les nouvelles mesures mises en place depuis samedi au niveau fédéral ont découragé l’organisateur. Celui-ci estime en effet que la multiplicité des contraintes, le risque de manque de convivialité et d’amendes encouru (notamment en fin de soirée) l’obligent à annuler tous les marchés dont il est en charge.

La commune de Fléron espérait pourtant apporter un peu de festivités bien méritées à ses citoyens. Ce ne sera pas le cas, à nouveau, cette année.

Toutefois, les "Ateliers du Père Noël" (marché de Noël artisanal) organisés par la commune, et qui se déroulent à l’Espace Culture les 11 et 12/12, sont bien maintenus. L’accès à ce marché artisanal étant évidemment soumis au CST et port du masque.