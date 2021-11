Emmanuel André: "Notre système de santé soigne et accompagne tout le monde"

Le médecin microbiologiste, ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, a réagi sur Twitter après l’accord l’obligation vaccinale du personnel soignant. "Ce n’est pas une dictature sanitaire."

Vendredi, un accord a été trouvé sur l’obligation vaccinale du personnel soignant, et notamment les sanctions en cas de refus,après de vives discussions au sein de la majorité fédérale.

Alors que plusieurs syndicats ont annoncé des actions et des préavis de grève, Emmanuel André a exprimé son point de vue sur Twitter: "Notre système de santé dédie des efforts considérables pour protéger et soigner des personnes qui n’ont pas encore profité des bénéfices indéniables de la vaccination. Un tel système n’est pas une dictature sanitaire. C’est un système qui soigne et accompagne tout le monde."

Cet accord doit entrer en vigueur au 1er janvier.