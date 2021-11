Gareth Southgate prolongé à la tête de l’Angleterre jusqu’en 2024

Gareth Southgate a prolongé son contrat à la tête de la sélection anglaise de football jusqu’en 2024, a annoncé lundi la fédération anglaise de football (FA). Son assistant Steve Holland a également été prolongé.

Southgate, 51 ans, avait pris les rênes des Three Lions en novembre 2016. Il avait alors succédé à Sam Allardyce, alors impliqué dans une affaire de corruption. Au Mondial 2018, il avait décroché la 4e place après une défaite contre la Belgique lors de la petite finale (2-0).

Lors de l’Euro 2020 l’été dernier, Southgate avait mené l’Angleterre en finale avant de s’incliner devant l’Italie aux tirs au but à Wembley. La semaine dernière, il a qualifié la sélection anglaise pour le Mondial 2022 au Qatar.

"C’est un immense privilège de pouvoir continuer à diriger cette équipe", a réagi Southgate, cité dans le communiqué. "J’aimerais remercier la direction pour son soutien mais aussi les joueurs et le staff pour leur travail. Nous avons un beau défi devant nous et je sais que les joueurs et les fans ont hâte de voir ce que cette équipe peut accomplir dans le futur."