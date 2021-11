12 sans-abris prennent la pose dans le nouveau calendrier des Anges de Mons

Le calendrier est en vente directement auprès des principaux concernés.

La nouvelle année approche et avec elle, la nécessité de renouveler son calendrier pour garder un œil sur les dates et événements importants. Cette année encore, les Anges de Mons ont souhaité profiter de l’occasion pour mettre en lumière des sans-abris de l’entité montoise. Ce calendrier 2022, intitulé "Les anges de la rue", est déjà le quatrième confectionné par l’association. Il est désormais disponible à la vente, directement auprès des sans-abris.

"Nous en avons imprimé 1 500 et nous en distribuons 20 par semaine aux participants, sauf s’ils parviennent à écouler tous leurs exemplaires rapidement", explique Mohammed Aftouh, président de l’association. " Chaque mois est illustré par un sans-abri, ils sont donc 12 à avoir participé. Il y a eu beaucoup d’engouement autour de ce projet, ils sont nombreux à nous avoir sollicités pour y prendre part. Ils ont vraiment joué le jeu pour nous permettre de le concrétiser."

Six personnes ont pu poser avec leur fidèle compagnon. "On avait à cœur de les mettre, eux aussi, en avant", ajoute le président. " Plus globalement, la réalisation de ce calendrier est importante grâce au fait qu’il soit vendu directement par les principaux intéressés. C’est un projet qui leur permet de créer un contact avec les acheteurs. Ils vont vers le passant, qui reçoit quelque chose en échange d’une pièce. Ils sont fiers de montrer leur photo et ont souvent l’occasion d’expliquer un peu leur parcours de vie, leur histoire. Ils se sentent ainsi valorisés car ils existent."

Le calendrier a été officiellement bouclé en septembre dernier. " Nous avons eu des craintes importantes, liées au contexte sanitaire. Nous ne savions pas si nous allions parvenir à trouver les fonds nécessaires. Mais nous avons pu compter sur des partenaires au grand cœur, qui ont accepté de nous soutenir dans notre démarche. Nous ne pouvons que les remercier car sans eux, les choses auraient été plus difficiles."

Les sans-abris qui ont pris part au projet ne sont pas nécessairement tous présents dans le centre-ville de Mons. Certains ont leur habitude devant des magasins, notamment, de Jemappes, d’Havré, d’Hyon, de Maisières ou encore de Ghlin. Le calendrier est donc disponible un peu partout, auprès d’eux. L’ensemble des ventes dudit calendrier leur est réservé.