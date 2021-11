Job de rêve: une entreprise cherche quelqu’un pour tester les marchés de Noël d’Europe

Être payé pour siroter du vin chaud et tester les plus beaux marchés de Noël d’Europe, c’est votre rêve? Une chaîne hôtelière britannique pourrait vous le permettre!

On a trouvé le meilleur job de l’année! Une chaîne hôtelière britannique recherche activement "cinq fans de Noël" pour partir visiter les plus beaux marchés d’Europe contre rémunération.

Le titre officiel du poste, "Christmas Market Testers" ("testeurs de marchés de Noël" en anglais) vous ouvrira les portes de plusieurs marchés de Noël au Royaume-Uni, en Allemagne et en Irlande. Vous serez chargés de visiter minutieusement ces marchés, de partager le maximum de photos autour de leurs produits et d’écrire sur votre expérience. La chaîne hôtelière qui vous engage couvrira vos frais de voyage, vos séjours à l’hôtel, vos dépenses sur les marchés et vos petits déjeunes, pour vous et pour un accompagnant.

Vous avez jusqu’au 28 décembre pour poster votre candidature sur le site de la chaîne hôtelière Premier Inn.