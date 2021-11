Best Of foot local: Un Meutois en coupe du Monde, "home referee" à Ittre, des matches arrêtés à cause du brouillard

Des buts à la pelle, des actions cocasses et le meilleur du foot local: chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

1. Match arrêté deux fois, avant une bagarre

Fumigènes, kops très "chauds" des deux côtés, travées bien garnies et terrain gras: les ingrédients d’un vrai derby étaient réunis samedi soir au stade Bertrand. Si bien que le match a été arrêté deux fois pour jets de fumigènes, avant qu’une bagarre éclate au terme de la rencontre.

2. Aussi à cause du brouillard

Nassogne – Roy, Odeigne – Waha-M. en deuxième provinciale luxembourgeoise ont été arrêtés à cause du brouillard trop important. "Le brouillard nous a empêchés d’aller au bout de la rencontre", s’est désolé le coach de Nassogne Olivier Dambly.

3. Un Meutois en… Coupe du monde!

Jonathan Coquelle s’est passionné pour le Teqball il y a plusieurs mois déjà. Et après des heures d’entraînements et des tournois aux quatre coins de l’Europe, le médian de Meux annonce qu’il vient d’être sélectionné pour la Coupe du monde de la discipline!

4. Une victoire pour ses 70 ans

Chevetogne, grâce à sa victoire contre Andenne (5-1) a rattrapé son adversaire au classement et a offert un joli cadeau à son délégué Pierre Furnémont, qui fêtait ses 70 ans.

5. Le carton du week-end pour Hastière

Balade de santé pour les Hastièrois qui mènent déjà 0-7 à la pause. Le score atteint même 0-14 à un quart d’heure du terme, avant que les Clermontois Meurant et Gaspard ne sauvent l’honneur de Clermont.

6. Dégoûtés par l’arbitre, ils ne remontent pas sur le terrain

Saintes a refusé de remonter sur le terrain après la mi-temps dans le match face à Ittre. "L’arbitre (NDLR: quelqu’un d’Ittre en l’absence d’un officiel) a fait n’importe quoi en ne sifflant pas les hors-jeu et on a encaissé quatre fois comme ça", a déploré Noureddine Essalmany (T1). "Ce n’était plus un match de foot en on a préféré arrêter pour éviter les problèmes."

7. Un quintuplé pour sa première

Première rencontre et première victoire pour Gustin avec Jehay. Et, en prime, une avalanche de buts inscrits.

8. Bon pied, Beloeil

Sur le terrain de l’AS Ghlin, les "B" de Belœil ont engrangé un premier succès cette saison en P3 hennuyère.

9. Les Thomsin régalent

En P2 liègeoise, Minerois s’est imposé grâce à un doublé de frère. J. Thomsin a ouvert le score sur pénalty avant que son frère, B. Thomsin double la mise avant la mi-temps.